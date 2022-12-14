【創新科研】中大13項目取得聯合科研資助基金等　數量為全港院校之冠

▲ 香港中文大學共有13個項目獲資助。（資料圖片）

香港研究資助局與國家自然科學基金委員會成立的「聯合科研資助基金」，及新設立的「合作研究重點項目計劃」早前公布撥款結果，香港中文大學共有13個項目獲資助，數量為全港院校中最多。

中大指出，11個聯合科研資助基金項目獲資助，有關項目的首席研究員分別為生命科學學院副教授陳廷峰、生物醫學學院李嘉誠生物醫學講座教授陳偉儀教授、生物醫學工程學系助理教授段麗婷、生物醫學學院研究助理教授姜洋子、生命科學學院副教授姜秉昊、化學病理學系助理教授林偉棋、矯形外科及創傷學系教授李剛、. 物理系助理教授吳震宇、電子工程學系副教授任洪亮、電子工程學系教授許正德，以及數學系卓敏數學講座教授鄒軍。

另外，中大物理系教授劉仁保及經濟學系教授宋錚領導的兩個香港與內地合作研究重點項目，亦成功取得「國家自然科學基金委員會及香港研究資助局合作研究重點項目計劃」的資助，分別涉及超輻射時間晶體微波激射及其在量子計量中的應用，和度量中國的產業政策並在一個統一的量化框架內評估其效果。每人最高可獲360萬港撥款。

中大副校長岑美霞說，這兩項基金旨在鼓勵和促進內地與香港研究人員的學術研究合作，發揮兩地優勢互補的協同效應。她稱，很高興中大科研人員積極與內地科研機構開展高素質合作項目，期望在基金委及研資局的支持下，兩地的科研人員能充分發揮彼此優勢，取得豐碩的研究成果。

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責任編輯：黃悅晴