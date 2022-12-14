【商場活動】滾軸溜冰舞蹈員Wykit於杏花新城商場 與眾同樂Roller Dance

近年，香港復古懷舊式的滾軸溜冰場如雨後春筍，滾軸溜冰突然掀起一陣風潮，令踩Roller不再只是70、80後的集體回憶，繼而衍生一種滾軸溜冰舞蹈 (Roller Dance)在香港也流行起來。

Roller Dance在外國不是新鮮事，是由hip hop衍生出來的一種舞蹈。香港有一位資深舞者— 廖偉傑(Wykit)在社交媒體上載跳滾軸溜冰舞蹈的片段，並在不同場合演出，推廣Roller Dance。

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Wykit於初中時，便開始認真學跳街舞，曾經向男團Mirror的楊樂文(Lokman)及星級跳舞導師Popper88「習舞」，更走出香港，到南韓鑽研K-pop文化，其後更不停出席跳舞活動及比賽。

接觸的音樂層面多了，跳舞的層面也廣闊起來，更有韓國電視台更邀請Wykit參加跳舞比賽，他完全感受到K-pop不是一味偶像式流行舞蹈，而是一種有設計的視覺表演藝術。

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Wykit近年將兒時學習的滾軸溜冰與舞蹈，重新推廣Roller Dance。他坦言曾經因受傷陷入低潮當時，靠「習舞」這個意志，再重新起步，現時Wykit開班授徒，教小朋友跳舞技巧外，同時傳承跳舞的精神，更參與不同跳舞活動表演、做評判，作多樣化發展。

今個聖誕，Wykit有機會參與杏花新城商場滾軸溜冰舞蹈演出，與幾位跳舞拍檔一起以Roller Dance與眾同樂，以女歌手Pink為美國音樂頒獎禮（AMA）穿著滾軸溜冰鞋上台獻唱新歌《Never Gonna Not Dance Again》作背景音樂，以「Disco dance music style with Roller skate」來一次「古老當時興」。

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責任編輯︰陳珈希