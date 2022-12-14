  • 12°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 19:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【前廳交流會】鄧炳強：會再去信Google反映問題　卓永興：下月設網頁供舉報衛生黑點 

政治 18:19 2022/12/14

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

卓永興透露，下月中會設立相關網站，給公眾就衛生問題向部門建議和反映。（趙居逸攝）

立法會今午舉行前廳交流會，保安局局長鄧炳強會後指，將再去信Google反映跟進國歌問題。 政務司副司長卓永興則預告，下月中將推出網頁，讓市民反映社會衛生問題，當局會將相關衛生黑點納入名單跟進。

卓永興亦提到，有關提高定額罰款的建議，昨日已提交給立法會，目標明年底前，可減少至少75%衛生黑點，以及至少50%鼠患黑點。他表示，未來三個月內，會向立法會提交修例草案，預計在下年中實施。

他亦透露，下月中會設立相關網站，給公眾就衛生問題向部門建議和反映。他舉例指，會將一些公眾反饋得較多的衛生黑點納入名單，作進一步跟進。

至於今次前廳交流會，與立法會大會「撞時間」，卓永興表示，這是新的嘗試，又表示雖議員要「出出入入」兩邊走，但也無礙大家之間的溝通。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：關景騰

相關文章

【棄置招牌】卓永興落區視察拆招牌　屋宇署料今年拆除或修葺1700個危險招牌
13:01 2022/11/15
【棄置招牌】卓永興落區視察拆招牌　屋宇署料今年拆除或修葺1700個危險招牌
【理大校慶】卓永興：施政報告搶才育才措施有利理大進一步發展
22:27 2022/11/25
【理大校慶】卓永興：施政報告搶才育才措施有利理大進一步發展
【前廳交流會】卓永興周三帶隊出席交流會　交流關愛隊、打擊騙案等6項議題
16:26 2022/12/12
【前廳交流會】卓永興周三帶隊出席交流會　交流關愛隊、打擊騙案等6項議題

你可能感興趣

【棄置招牌】卓永興落區視察拆招牌　屋宇署料今年拆除或修葺1700個危險招牌
13:01 2022/11/15
【棄置招牌】卓永興落區視察拆招牌　屋宇署料今年拆除或修葺1700個危險招牌
【理大校慶】卓永興：施政報告搶才育才措施有利理大進一步發展
22:27 2022/11/25
【理大校慶】卓永興：施政報告搶才育才措施有利理大進一步發展
【前廳交流會】卓永興周三帶隊出席交流會　交流關愛隊、打擊騙案等6項議題
16:26 2022/12/12
【前廳交流會】卓永興周三帶隊出席交流會　交流關愛隊、打擊騙案等6項議題
政治 卓永興 鄧炳強 Google 政務司 保安局 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
17:20 2022/12/13
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議
16:41 2022/12/13
【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議
【MIRROR成員】姜濤公開昔日快餐店打工照　姜Man貼對比照：真的蠻感慨的
11:20 2022/12/11
【MIRROR成員】姜濤公開昔日快餐店打工照　姜Man貼對比照：真的蠻感慨的