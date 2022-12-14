【前廳交流會】鄧炳強：會再去信Google反映問題　卓永興：下月設網頁供舉報衛生黑點 

▲ 卓永興透露，下月中會設立相關網站，給公眾就衛生問題向部門建議和反映。（趙居逸攝）

立法會今午舉行前廳交流會，保安局局長鄧炳強會後指，將再去信Google反映跟進國歌問題。 政務司副司長卓永興則預告，下月中將推出網頁，讓市民反映社會衛生問題，當局會將相關衛生黑點納入名單跟進。

卓永興亦提到，有關提高定額罰款的建議，昨日已提交給立法會，目標明年底前，可減少至少75%衛生黑點，以及至少50%鼠患黑點。他表示，未來三個月內，會向立法會提交修例草案，預計在下年中實施。

他亦透露，下月中會設立相關網站，給公眾就衛生問題向部門建議和反映。他舉例指，會將一些公眾反饋得較多的衛生黑點納入名單，作進一步跟進。

至於今次前廳交流會，與立法會大會「撞時間」，卓永興表示，這是新的嘗試，又表示雖議員要「出出入入」兩邊走，但也無礙大家之間的溝通。

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記者：關景騰