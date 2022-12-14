【普教中】議員關注普教中拖慢學習進度　蔡若蓮：年紀愈小開始愈好

▲ 有議員關注普教中影響部分以廣東話為母語的學生學習動機。（資料圖片）

「普教中」（以普通話教中文科）在部分中小學實行多年，惟有議員關注普教中影響部分學生學習動機，拖慢學習進度，促當局提供適應課。教育局局長蔡若蓮表示，師資穩定性及課程規劃是推動普教中的最大挑戰，認為學生年紀愈小開始普教中愈好，未來會從3方面為學校推行普教中創造有利條件，包括推動中港兩地教師交流協作，並適時檢討本港中小學普通話科課程以期與國家標準接軌等，但重申不宜以「一刀切」方式推行普教中，會鼓勵學校繼續以校本決定普教中實施模式。

普教中影響學習動機 議員促提供適應課

蔡若蓮今日（14日）在立法會回應議員質詢，指政府一直努力為「普教中」創造有利條件，並以此作為長遠目標，鼓勵學校因應校情，選擇合適策略，提升普通話教學效能。她以各校推行普教中模式不一，以及師資變化為由，指教育局沒有統計普教中的學校數目，但披露2021/22學年全港公帑資助及提供全面課程的私校，共有6,230名常額普通話科教師，符合教育局要求的普通話語文能力（即是在教師語文能力評核（普通話）的「聆聽與認辨」、「拼音」和「口語」卷別達標，並在開始任教該科首年內在「課堂語言運用」方面達標）；另引述政府統計處出版2021年主題性住戶統計調查結果，85.7%受訪學生自評普通話能力屬完全足夠、足夠或能一般應付日常生活，比例在過去10年穩步上升。

教育界立法會議員朱國強引述，不少校長指普教中「倒退」主因，是以廣東話為母語的學生或受普教中影響學習動機，繼而影響成績，加上普教中所需適應期較長，會拖慢學習步伐，令家長擔心，故令部分學校在低年級用「普教中」後，在高年級「轉台」恢復「粵教中」，倡當局增設適應課程。

蔡若蓮回應指，師生普通話能力及學校語言環境，都是影響普教中發揮作用的關鍵因素，部分學校推行普教中起步時，會有適應過渡期，過往研究顯示學生約需半年時間適應教學語言轉變，又指學生年紀愈小愈快適應，當局亦會再向學界分享相關經驗。

議員批大學只資助學生考IELTS 無資助考普通話試

此外，有議員指不少大學會資助學生考IELTS（雅思）英語測試，要求當局考慮資助大學生免費報考國家語委普通話測試。蔡若蓮指，現時各大學有為學生提供相關訓練，包括八大為全體學生或中文系學生提供所需培訓和考試，當局會密切留意情況，如有需要會幫助推動同學學好普通話。

蔡若蓮重申不宜一刀切推普教中 按校本決定

蔡若蓮提到，教育局2006年進行研究結果，建議不適宜以一刀切方式推行普教中，形容推動普教中的最大挑戰，包括師資穩定性及課程規劃，形容語文老師的語文能力及語文教學能力都需加強，以達致中文科和普通話科「有機結合」，確保兩科課程宗旨與學習目標貫徹落實等。她續說，教育局未來會從「加強教師專業發展」、「提升學生普通話聽說能力」及「進一步優化普通話課程」3方面為學校推行普教中創造有利條件，提及國家教育部、國家語委近日發布《中小學生普通話水平測試等級標準及測試大綱》（試行），將於今年內試行，教育局會密切留意並適時檢討香港學校中小學普通話科課程，以期與國家標準接軌，進一步優化普通話學習成果評估，提升普通話教學效能。

其他措施包括支援教師提升普通話能力，為普教中儲備師資條件，並參考國家語委語言服務與粵港澳大灣區語言研究中心發表的《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》建議，繼續加強粵港合作推行普通話教學，與粵語地區的專家和教師交流普通話教學的策略及經驗；與廣東省教育廳合作舉辦「普通話教學深造課程」，推行「內地與香港教師交流及協作計劃」；與內地專家教師進行協作教學。教育局亦會推動學校、學界組織和社會團體等，協力為學生提供多元有趣的學習活動，語文教育及研究常務委員會亦會繼續透過語文基金，資助各界舉辦普通話活動。

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記者：馮琪雅