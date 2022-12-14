【維他命D】英國研究維他命D不足易患新冠　營養師提醒不同補充劑劑量可差100倍

▲ 英國研究指出維他命D不足易患上新冠肺炎。

吸收足夠的維他命D很重要！可是人體內大部分的維他命D是經由陽光照射皮膚而合成，少部分由食物攝取，受疫情影響，本港有約2歲幼兒因少外出致缺少維他命D，致雙腳畸形患「佝僂病」，另有英國究發現，新冠肺炎感染率和死亡率較高的國家，民眾體內維他命D平均水平較低。可見，足夠的維他命D很重要，有家長會讓孩子服用維他命D補充劑，可是營養師指出市面的產品劑量很不一，由400IU 甚至50000IU一粒，可以相差逾100倍，要小心選擇。

英國及澳洲註冊營養師Candy開設了facebook專頁「英兒營養師Dietitian Candy糖果媽媽」，現於英國NHS兒童醫院任職兒科營養師，移居英國前於香港公立醫院工作超過10年，她近日發帖分享「點解維他命D補充劑啲劑量可以咁大？」，藉此提醒公眾要小心選擇市面上的維他命D補充劑。

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研究證維他命D不足易患新冠

在疫情期間，大人小朋友少了外出常困在家中，易出現維他命D缺乏症（vitamin D deficiency），今年年中，糖果媽媽就在香港兒科病房見過一位有嚴重維他命D缺乏症，而引致雙腳彎曲呈O型腳患「佝僂病」（Ricket）的20幾個月大幼兒。

此外，英國曾有研究發現，新冠肺炎感染率和死亡率較高的國家，民眾體內維他命D平均水平較低。另外在疫情中，老年患者屬死亡率最高的人群，亦與他們體內維生素D含量低有關。

英國營養科學諮詢委員會（SACN）的維他命D建議是1歲以上每人每日400IU，而美國醫學研究會（IOM）就建議70歲或以下人士每人每日600IU，71歲或以上每人每日800IU。因為維他命D是脂溶性維他命，長期攝取太多身體會儲存在體內。英國的攝取上限建議是，11歲以上每人每日攝取不多於4000IU，1至10歲每人每日攝取不多於2000IU，初生至12個月每人每日攝取不多於1000IU。

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維他命D補充劑劑量相差大

糖果媽媽提及何以在大型網上有售的維他命D劑量可以很大，很多3000至4000IU一粒，亦有5000IU、10000IU，甚至50000IU一粒，有人提出疑問這些大劑量會否「毒死人」？

就此，糖果媽媽查找關於維他命D的研究，發現維他命D有很長half life（半衰期），所以一次過進食極大劑量維他命D後，身體就可以慢慢用。研究人員發現如果要每日食維他命D補充劑，很多人難以天天遵守去食用，結果有幾個研究用上100000至300000IU極高劑量的維他命D，發現只需每幾個月先服用一次，有效改善血液內維他命D濃度，改善維他命D缺乏症。

▲ 市面的維他命D劑量不同。（網上圖片、英兒營養師Dietitian Candy糖果媽媽）

孩子日食400IU維他命D軟糖

糖果媽媽分享個人意見及習慣，她通常購買維他命D 1000IU，一個星期食兩三粒，因為她不是每天記得食營養補充劑，總之平均每日大概差不多400IU。如果給小朋友食用，她就通常買維他命D軟糖，像每日食一粒糖，小朋友就一定記得日日食，所以通常買正確分量，一粒軟糖400IU。

如果她不小心買了3000至4000IU一粒劑量的維他命D，就一星期食一次，再大劑量就可自行計算多久才食一次，平均每日400至800IU就穩陣，高劑量的維他命千萬不要每天服食。

糖果媽媽強調所有補充劑的特性皆不同，只是維他命D的半衰期（ half life）才可如此安排，其他水溶性維他命例如維他命C已不一樣。是次屬有趣的學術分享，不是任何個人飲食建議，她提醒大家記得按營養需求去服用任何補充劑，亦緊記不要過量服用，有需要就徵詢營養師的意見。

內容獲「英兒營養師Dietitian Candy糖果媽媽」授權轉載報道，原文可見facebook。

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責任編輯︰顏紫燕