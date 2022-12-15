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【離譜冤案】男子涉嫌殺妻判監18個月　6年後驚見妻子仍在生兼改嫁

健康 13:42 2022/12/15

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男子涉嫌殺妻判監18個月，6年後驚見妻子仍在生兼改嫁。

冤獄坐一次都嫌多。印度一名32歲男子與妻子結婚不久後，妻子突然失蹤並被發現遺體，男子被控謀殺妻子罪成入獄。沒想到6年後，他驚見妻子「死而復生」，甚至已改嫁他人。

最新影片：

綜合外國媒體報道，印度一名32歲男子在2015年與一名25歲女子相戀成婚。不久後，女子突然失蹤，直至某日，該女子的父親向警方報案，聲稱發現一具女屍，根據照片和衣物，認定其身份正是自己失蹤的女兒。

警方接報後判斷此為謀殺案，經過調查，鎖定男子及另外兩名同在餐廳工作的男性朋友為嫌疑人，指控他們謀殺。儘管男子辯稱無辜，因妻子與其結婚後幾天就因財產問題而離開。但3名嫌犯仍在2016年被判入獄，男子直至18個月後獲得保釋出獄。而當時負責逮捕的警察則獲得1.5萬盧比獎金。

驚見妻子仍在生並改嫁

男子離開監獄後不斷追查妻子下落，以證明自己清白。6年後，男子在近日驚見妻子仍活著，並和第二任丈夫住在拉賈斯坦邦。男子立即報警，警方經調查稱，女子擁有兩張不同出生日期的身份證，目前已將其拘留作進一步審問。

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責任編輯：羅嘉欣

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