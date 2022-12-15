滙聚創意及創新科技應用於美好日常  香港中學生職業專才教育比賽2022心得分享

如何善用日新月異的創新科技，塑造更美好的社區，正正是一眾未來社會棟樑當下所關注的重要議題之一。由企業技術學院網絡（CTAN）聯同教育局、機電工程署、香港島校長聯會、九龍地域校長聯會、新界校長會及香港專業教育學院工程學科在荃灣愉景新城D•PARK舉行的「香港中學生職業專才教育比賽2022」頒獎典禮，便以「怎樣以職業專才教育技能塑造一個更美好的社區」為題，讓全港中學生以創意及行動回應各項社區常見問題，並實踐「職業專才教育」（VPET）的理念及技能。

▲ 較早前於荃灣愉景新城D•PARK舉行的「香港中學生職業專才教育比賽2022」頒獎典禮，以「怎樣以職業專才教育技能塑造一個更美好的社區」為題，讓全港中學生以創意及行動回應各項社區常見問題。

典禮當日共頒發冠、亞、季、最具創意大獎及4名優異獎。一眾獲獎同學更於典禮完結後為嘉賓及現場觀眾逐一介紹他們的得獎作品、提案構思及接受提問，讓大眾發掘日常創意及科技應用，加深對CTAN及「職業專才教育」的認識，並鼓勵學生根據個人潛能及興趣，選擇合適的進修路徑，成為合資格專業和技術人才，以把握個人成長及職涯發展機會。一起看看一眾獲獎同學的得獎感受、典禮嘉賓對同學表現的評價，以及為有意投身「職業專才教育」的同學帶來勉勵寄語。

▲ 教育局副局長施俊輝先生與一眾嘉賓細聽參賽同學於典禮後的作品分享。

CTAN職業導向專才教育 培育新生代技術人才

行政長官2022施政報告以「為市民謀幸福 為香港謀發展」為題，列舉七大範疇政策，其中提及招攬及培訓人才的重要性，銳意提升本地人力資源質素及國際競爭力，可見未來三十年是香港職業專才發展的黃金機會，而CTAN的出現正好回應社會對技術人才的需求。其由六大學院及機構組成，包括中電學院、香港國際航空學院、香港建造學院、生產力學院、港鐵學院、以及中華煤氣培訓學院，並由香港專業教育學院工程學科在職培訓組提供秘書處支援。

▲ 企業技術學院網絡（CTAN）主席潘偉賢教授

企業技術學院網絡（CTAN）主席潘偉賢指出：「未來二、三十年是香港職業專才的一個黃金機會，因為將來會有很多基建發展，這些均需要很多的職業專才。而我們該怎樣去裝備自己、把握機會呢？就是早點參與『職業專才教育』，並且需要構思新的意念。」

▲ 香港神託會培敦中學林佩儀校長

香港神託會培敦中學林佩儀校長亦分享：「其實職業專才教育並非與生活分開的一種學習。除了傳統學習之外，我非常鼓勵同學嘗試透過職業專才發揮潛能，並將所長發揮。」新界校長會主席邱少雄校長,MH及家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展亦一致認同「職業專才教育」正正可以為香港提供專業人才培訓，尤其將來同學在專業技術及科技範疇鑽研得更深入，更會明白到科技能夠解決許多日常生活的問題，從而建立更美好的社區。

▲ （左）新界校長會主席邱少雄校長,MH；（右）家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生

智能科技應用日常 由意念催生項目企劃

對於是次參與「香港中學生職業專才教育比賽2022」頒獎典禮，香港島校長聯會主席方仲倫校長,MH盛讚同學作品別具創意：「其實CTAN這個活動很有意思，同學可以透過活動發揮創意，發展成一個項目企劃，再將意念用模型形式顯示出來。」職業訓練局主席戴澤棠先生,JP亦深感認同：「同學能夠將科技的應用去解決生活上的難題，並且幫助到有需要的人士，這無疑是職業專才教育希望能夠帶給社會的貢獻。」

▲ （左）香港島校長聯會主席方仲倫校長,MH；（右）職業訓練局主席戴澤棠先生,JP

其中新生命教育協會平安福音中學（第一組）以顛覆傳統的「智能洗手間」，應用電腦和創意媒體解決女廁輪候時間長，以及長者使用公共洗手間時屢生意外的問題，終獲評審團青睞而奪得全場總冠軍及最具創意獎。九龍地域校長聯會主席張漪薇校長,JP亦對作品留下深刻印象：「今次的冠軍作品是一個女性的智能洗手間，因我本身是女性，所以我對這個洗手間特別感興趣。」得獎同學亦希望未來能創作更加多好的設計，以塑造一個更美好的社區。

▲ 新生命教育協會平安福音中學（第一組）以顛覆傳統的「智能洗手間」，應用電腦和創意媒體解決女廁輪候時間長，以及長者使用公共洗手間時屢生意外的問題。

▲ 新生命教育協會平安福音中學（第一組）的「智能洗手間」奪得全場總冠軍及最具創意獎。

▲ 九龍地域校長聯會主席張漪薇校長,JP

另外，職業訓練局執行幹事唐智強先生,GBS則對季軍隊伍佛教沈香林紀念學校的「智能巴士站」深感興趣：「我其中特別喜歡的一個是智能巴士站，因為香港現在面臨老年化，智能巴士站可以幫助到更多老人家便捷地知道哪裡可以上車、下車，以及行駛的路線。我覺得這對面臨老年化的香港社會來說是很好的一個企劃。」

▲ 季軍隊伍佛教沈香林紀念學校的「智能巴士站」利用人工智能技術協助使用者辨識周邊地方，其可讀出使用者身處及前往的地方資料。

▲ 職業訓練局執行幹事唐智強先生,GBS

榮獲亞軍的德望學校團隊表示CTAN比賽為他們帶來莫大啟發：「我們透過這個活動提升到應變能力，學習到新的知識，這些東西都不是平日可以得到的，所以我覺得這個比賽所學到的知識是很寶貴。」而優異獎得主，香港神託會培教中學團隊則感謝比賽及大會提供到一個平台及機會，讓他們發揮創意想像及團隊精神：「我們的本意是想令社區變得更加美好，透過互相幫助實行到這個目標，令我們覺得是一件很美好的事情！」

▲ 亞軍德望學校從街角老化的「一隅」着手，以四大範疇提升公眾安全，同時加入可持續發展元素，改造出一個愜意空間。

▲ 香港神託會培教中學團隊以「智螢鑽石山」獲得優異獎，作品嘗試從環保、科技及資訊層面改善鑽石山港鐵站的設備及配套。

（特約）