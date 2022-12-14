【新冠肺炎】化學博士K Kwong不足90天再確診 第二度入住竹篙灣透露染疫細節
健康 19:14 2022/12/14
新冠肺炎疫情持續，本港今日（14日）新增14,870宗確診，其中896宗為輸入個案，再多35人死亡。化學博士K Kwong（鄺士山）自今年9月在社交網絡分享，指自己快測中招，並到竹篙灣開始隔離生活後，今日他再發帖，指自己不足90天又再度確診，且為無徵狀感染，目前已第二度進入竹篙灣社區隔離設施，再度接受隔離。
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K Kwong今日在Facebook上載了一張快測棒呈陽性的照片，指自己不足90天內再度確診，並表示自己是無徵狀感染。對於自己再度確診，他認為是由於感染不同病毒株。
K Kwong隨後再更新Facebook狀態，指自己再度入住竹篙灣社區隔離設施，並比較兩次進去竹篙灣的經歷，透露自己今次是在食肆用膳所以確診：
上次星期四入，今次星期三入。上次好熱，今次好凍。
上次係office食嘢中，今次食肆食嘢中。室內食嘢除口罩係高危活動，大家食嘢果陣要小心D，速戰速決。
而他亦分享了隔離設施內的環境設備，並預告將在今晚開直播談隔離生活。
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責任編輯：羅嘉欣