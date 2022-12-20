【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」

▲ 黃夏蕙與年長23歲的胡百全有一段刻骨銘心的心情，夏蕙BB唔介意當情婦為他誕下6名子女。

黃夏蕙，一個傳奇人物！縱橫影視界多年，訪問當天，已年屆92歲的黃夏蕙，她身穿全黑的貼身珠片及喱士短裙，腳踏5吋鬆糕鞋，還襯上珍珠頸鏈，身材玲瓏浮凸，遠睇真係誇啦啦！難怪半個世紀前，成功迷到富商胡百全，半個世紀後，賽車手潘炳烈也是她裙下之臣。

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黃夏蕙一生中有兩個男人，但她最愛是初戀富商胡百全，當年由紅線女老公馬師曾穿針引線下撮合兩人，說起當年胡百全追她的事，夏蕙BB記憶猶新，還以「老公」稱呼對方，

嗰陣我老公做緊律師，紅線女經常上去佢度，有一日我撞到紅線女個老公馬師曾，佢話介紹個律師俾我識，做吓朋友，佢帶咗我去中環飲咖啡，見到佢好斯文，佢哋約咗打麻雀，我乜都唔識話唔打，『打麻雀做乜，我細路哥嚟！又要輸錢！』佢話唔怕，叫我陪佢哋打，之後佢唔停咁搵我。

他倆初相識時，夏蕙BB不知道他是人夫，在胡百全的猛烈追求下，最終成功攻陷了夏蕙BB的芳心，

馬師曾冇講俾我聽佢有老婆，我當時冇諗住會同佢生生世世，只係做朋友，點知佢不停咁追追追，追到傻咗，一日打幾千個電話嚟！父母唔擔心，父母唔知佢結咗婚，佢打打打⋯⋯打到真係傻咗。

▲ 當年黃夏蕙和胡百全舉行一場沒有註冊的婚宴。(受訪者提供)

一生最愛胡百全

胡百全發動猛烈攻勢，最後夏蕙BB答應赴會，當日他們去了淺水灣食飯，食完飯後，胡百全送夏蕙BB返屋企，

我冇諗到佢會鍾意我，我覺得佢真係好好，我未試過一個男人好似老豆咁，當我女咁，咁我覺得呢個人咁得意嘅，又似爸爸又情人，無形中真係愛上佢。

唔知乜嘢叫「名份」

在英國讀書的胡百全比夏蕙年長23年，夏蕙BB鍾意對方斯文有風度，對她無微不至，所以兩人拍拖後，旋即展開幾十年的同居生活，她甘願當胡百全的情婦，沒名份下為他生6個子女，

胡生好紳士，替你開車門，又會行喺旁邊保護你，天氣凍又識買衫俾你，我身體唔係幾好，佢又買馬血畀我補身，佢識太多嘢，對我無微不至。名份係假嘅啫！只要兩人真心相愛，當時我得18歲，我知道佢有正室，只要佢鍾意我，我又鍾意佢，乜嘢叫做『名份』我唔知。

夏蕙BB指，胡百全什麼都可以犧牲，就是不捨得她，

我識佢時都冇咁犀利，後來已經做咗行政立法兩局議員，帶我出嚟啲人又睇小我，佢又唔想，後期乜嘢都唔做，希望將啲時間陪伴我，我覺得佢犧牲好大。

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愛得轟烈 自殺望解脫

夏蕙BB同胡百全的一段半世紀的愛，愛得轟轟烈烈，夏蕙BB曾經因為抵不住外間的輿論壓力，而去修道院，甚至飛去台灣避走，亦試過為對方開煤氣自殺，

因為個家庭我覺得唔開心，想一走了之，佢啲仔女又嘈，老婆又嘈，我同胡生分開幾次，有一次分開，我去了修道院，佢又打嚟修道院，我避咗佢，每朝早6點要跪，當我一跪，個心無法寧靜，又想起佢，咪出返嚟！我又試過走去台灣避佢，佢打電話去台灣搵最大嘅局長，『你屋企有人病得好緊要！』要我即刻返去，三番四次，自殺又試過，自己都解決唔嚟，痛苦卻唔死得，當時萬念俱灰，乜嘢都捨得，覺得生無可戀，覺得咁慘淡，佢慘我又慘，我開媒氣自殺，抱晒小朋友出去，後尾工人拗門，叫胡生出嚟，當時佢老婆又嘈，佢辛苦我又辛苦，我冇愛人，乜人都冇，只係一個人，唔死做乜呢！嗰剎那唔會諗屋企人，你鍾意一個人只會為嗰個人，冇諗到兒女，乜嘢都冇諗，覺得可以了結就係解決，點知唔死得！呢件事令我人生改變好多，覺得咁辛苦嘅嘢我都經歷過，係！我好有錢，但冇用，最緊要係心靈，我冇後悔同佢一齊，但我後悔做傻事，好彩我唔死得，如果死咗就咩都唔知。

下禁制令不准見面

胡百全正室的子女下禁制令，不讓他們見面，就算胡百全彌留時，也不能見，

佢入醫院時，就已經禁制令唔俾我見，我話一定要見，睇吓佢生定死，後期仲搵人看住佢，電話又唔俾佢講，嗰時有手提電話，我同佢晚晚講電話，後尾乜嘢都唔俾，我又唔入得去，好彩醫院有啲姑娘好同情我，佢叫我喺醫院附近，趁啲保安食飯時，就叫我即刻入去，見到佢真係喊，點解我會去呢？佢報夢俾我，想見我，『佢話唔緊要，叫我俾心機養大啲仔女，我死咗，我啲嘢會交低晒！你唔使驚！』佢已經安排好晒啲基金，佢拉住我手講，我走咗，第二日佢就死咗，所以你話化唔化，我真係覺得好化！佢個女都犀利，死咗都毀屍滅跡，唔出殯，冇人知葬喺邊，火化晒佢要去哥連臣角，我就去嗰度睇到佢，亦都返去佢祖屋，啲記者跟住我去祖屋，我話你俾我入去，工人好好俾我入去，點知門口有一隻蜜蜂跟住我，一路黐住我，係佢嚟，記者影晒，黐到去佢張相度，仲新鮮熱辣，個神位喺呢度，從今之後我冇見過，夢就日日都有發，好怪㗎，每次黐眼睫毛都會唔見一隻，梗係跌，鍾意玩，我話『唔好玩啦！』間唔中都仲有發生。

沒有名份，但夏蕙BB仍願意為胡百全生6個子女，6名子女個個事業有成，而胡百全當年也盡爸爸責任，一路陪伴子女成長，放假又會到山頂或公園去玩，

當時我哋好開心，個個仔女都擺滿月，請晒人㗎！我正正式式㗎！冇偷偷摸摸，6個小朋友真係正式擺酒，我哋兩公婆，我先生同細路好close，(胡生定潘生？)胡生真係好鍚仔女，佢陪小朋友一齊成長，我哋有盡父母責任，嗰時我唔做嘢，係全職媽媽。爸爸好叻，負責供書教學，又唔使鬧，我仔女唔使教自動波，冇勞氣，我兩公婆未試過打小朋友，小朋友做錯事只會同佢哋講道理，有啲小朋友，你打佢，佢真係記仇，憎到你不得了，佢哋好少爭玩具，打架更加冇，我哋放假一定陪小朋友，帶佢去山頂玩，由細到大都喺屋企長大。

即使子女長大後，拍拖也不用父母擔心，6個子女都是在美國留學，問全職媽媽的夏蕙BB，子女是幾多歲去外國？她竟搞笑話：「我唔知呀！(吓！你唔知？)我唔記得，佢哋有需要咪send過去囉！我仔畢業我有去。」

她感恩子女生性亦都事業有成，他們會自動自覺讀書，不用補習，長大就去留學，個個都考了博士學位回來，夏蕙BB更坦承：「我讀書勁，但我唔叻！我好懶！」讀書勁，但唔叻，即是什麼？

夏蕙BB指，當時胡百全的老婆患痴呆症了十多年，直到離世，正室的子女回來嘈，他老婆根本不知情，而胡百全一入醫院即cut晒她所有的金錢，就連供養小朋友都cut，「我都係咁捱，基金依家都仲有，過咗疫情會去搞。」

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與潘炳烈共度餘生

胡百全離世後，現在夏蕙BB和賽車手潘炳烈共度餘生，面對潘炳烈的狂蜂浪蝶，粉絲的仰慕，她沒有呷醋，她淡定說：「我又唔驚，始終係我老公，驚咩！」

以前夏惠BB坐在副駕座位時，從來都不怕，但現在會驚，

依家我會叫佢慢啲，我老喇！以前會叫佢快啲，心情唔同，年青時乜都衝動，愈快愈得意，但依家安全第一，唔好咁快。潘生天生好叻揸車，只要架車完美，沒有缺少零件或爆呔，他是可以由頭帶到尾，「佢嘅強項，冇人可以追到佢！

曾有報道指夏蕙BB同潘炳烈結婚39周年，即1983年已經在一起，兩人一凹一凸，男的愛下廚，女的不會煮，而他們相處之道就是互相遷就，

呢樣我真係唔記得，大家都係你就吓我，我就吓你，我愛做義工，佢由得我去做，甚至我開party、拍嘢由朝去到晚，佢都冇所謂，自己食自己， 我由朝出到晚，佢都要忍，冇法子唔忍， (邊個忍邊個多啲？)冇所謂，多數我出去做嘢，佢鍾意做家頭細務，煮飯好叻，平時多數佢煮，佢美國長大，所以煮餐好叻，我煮完、洗完個廚房會好污糟，佢要洗足一日，佢話唔好搞，我真係好論盡，冇佢執得咁乾淨。

夏蕙BB好易養

即使到了特別日子，夏蕙BB也不會親自下廚，潘炳烈鍾意食牛扒，她會去買，

我買佢煮，我哋成日都拍拖，因為買餸，好似呢個疫情，我哋食漢堡包，我坐喺架車度，佢去買，我看車，佢最鍾意食handmade，但我唔鍾意食麵包，我係鍾意食飯，漢堡包我食唔晒一個，佢最鍾意食牛扒，食最靚嘅牛扒，入口即溶，普通牛扒佢唔食，佢知我鍾意食飯，所以佢成日煲飯食，我好簡單，鹹魚鹹蛋我鍾意食，我好易養。

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香港美國買長生位

夏蕙BB已經92歲，她早已為自己在香港及美國買下長生位，

如果我死了，我要葬返香港，(擺美國祥嫂隔離？)有，第一，祥嫂死時，我就同佢葬嗰度，祥哥祥嫂都係，香港新界有間乜嘢學院，擺長生位，美國三藩市都有，啲藝人葬晒嗰度，我同潘生都會擺嗰度，買咗個位，兒女可以幫我供奉，但我屬於香港，我鍾意香港，我呢邊會擺喺沙田善緣。

記者：林碧洋

場地提供：穴壽司 (元朗YOHO MALL)