【學界足球賽】康文署就球場突灑水致歉　稱已告誡涉事職員

▲ 比賽進行期間灑水系統突然啟動。（網上影片截圖）

港九區中學學界足球賽D1組賽事本周一（12日）舉行，決賽由拔萃男書院對決聖若瑟書院，但臨完場前球場灑水系統啟動，令比賽提早結束。雙方最終協議以互射十二碼決勝負，但期間球場仍持續灑水。詳情即看：【下一頁】。康文署表示安排不合理，已告誡有關職員，並對事件及受影響人士表示歉意。

康文署回覆查詢時表示，香港學界體育聯會港島及九龍地域中學分會，於當日下午3時至6時租用石硤尾公園人造草足球場，以舉辦兩場中學校際足球比賽；第二場賽事原定於下午4時15分開始，但最後延至4時50分開始，因此未能於原定時間下午6時前完成。康文署又指，賽事負責人曾要求場地職員容許賽事繼續進行獲同意，惟當日場地已有另一球隊預約在下午6時30分使用，為讓球場能維持良好狀態，球場自動灑水系統之前已設定於下午6時07分開始運作。

康文署表示，場地職員沒有關閉自動灑水系統的安排並不合理，認為職員應考慮實際情況關閉自動灑水系統，以免影響在場人士，故署方已告誡有關職員，並對事件及受影響人士表示歉意。康文署又說，已提醒所有場地人員，應考慮場地實際情况，與活動主辦單位保持緊密溝通，避免同類事件再次發生。

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記者：黃悅晴