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【強制檢測】24處納強檢　上水御景峰、柴灣杏花邨、屯門御海灣等上榜【附名單】

社會 19:25 2022/12/14

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24處納強檢，上水御景峰、柴灣杏花邨、屯門御海灣等上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月8至12月14日間，曾身處24個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月15或12月16進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 馬鞍山利安邨利盛樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉晴閣
  • 石硤尾白田邨康田樓
  • 油塘油麗邨頤麗樓
  • 觀塘月華街36號觀塘大廈
  • 大圍嘉田苑嘉康閣
  • 上水清曉路 8 號御景峰
  • 天水圍天頌苑頌碧閣
  • 天水圍慧景軒 3 座
  • 馬鞍山曉峯灣畔 4 座
  • 藍田康田苑祈康閣
  • 青衣青宏苑宏裕閣
  • 大埔大埔廣場宜盛閣
  • 柴灣宏德居德壽樓
  • 西營盤裕新大廈 1 座
  • 荔枝角清麗苑麗裕閣
  • 荃灣豪景花園景峰閣
  • 荃灣豪景花園嘉蘭閣
  • 柴灣杏花邨 35 座
  • 青衣曉峰園 5 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 屯門富健花園 6 座
  • 屯門富健花園 7 座
  • 長沙灣蘇屋邨壽菊樓
  • 屯門御海灣 2 座

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責任編輯：李榮忠

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