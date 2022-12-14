【強制檢測】24處納強檢　上水御景峰、柴灣杏花邨、屯門御海灣等上榜【附名單】

▲ 24處納強檢，上水御景峰、柴灣杏花邨、屯門御海灣等上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月8至12月14日間，曾身處24個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月15或12月16進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

馬鞍山利安邨利盛樓

秀茂坪曉麗苑曉晴閣

石硤尾白田邨康田樓

油塘油麗邨頤麗樓

觀塘月華街36號觀塘大廈

大圍嘉田苑嘉康閣

上水清曉路 8 號御景峰

天水圍天頌苑頌碧閣

天水圍慧景軒 3 座

馬鞍山曉峯灣畔 4 座

藍田康田苑祈康閣

青衣青宏苑宏裕閣

大埔大埔廣場宜盛閣

柴灣宏德居德壽樓

西營盤裕新大廈 1 座

荔枝角清麗苑麗裕閣

荃灣豪景花園景峰閣

荃灣豪景花園嘉蘭閣

柴灣杏花邨 35 座

青衣曉峰園 5 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

屯門富健花園 6 座

屯門富健花園 7 座

長沙灣蘇屋邨壽菊樓

屯門御海灣 2 座

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責任編輯：李榮忠