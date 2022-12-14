【對外開關】60人東南亞旅業考察團訪港　旅發局支持機管局派50萬張免費機票予旅客

▲ 旅發局邀請東南亞旅遊業界來港體驗冬日節慶氣氛。( 陳靜儀攝)

本港昨進一步放寬防疫措施，昨已撤銷入境人士「黃碼」安排；適逢旅發局邀請大型東南亞旅遊業界考察團正在訪港，昨到訪西九文化區，今日與本地接待社接洽合作。當地旅遊界代表指出，本港疫情期間有不少新景點，認為旅客感興趣，但對抵港仍要做2次核酸檢測有保留，他們相信當港府進一步撤銷入境防疫措施，訪港客量會增加，其中一名泰國業界更預計當取消所有限制時，明年有40萬人次當地人來港。旅發局表示，將啟動全球宣傳活動，並會支持機管局及航空公司稍後送出50萬張機票予海外旅客訪港。

考察團訪西九及天后古廟

旅發局復辦大型考察團，近60名來自泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓和新加坡的旅遊界代表訪港，行程首日即受惠於新安排可入餐廳等表列處所，昨到訪西九龍醬料百年老店廖孖記，及法定古蹟油麻地天后廟及西九文化區。考察團今日會與本地接待社接洽尋求合作機會。

雖然「黃碼」安排已撤銷，但東南亞業界對旅客訪港仍有保留。泰國旅行社代表Tony表示，疫情前2019年共錄得60萬人次來港，估計香港取消所有入境防疫措施有40萬人次訪港，指港府須再簡化防疫措施，才可吸引更多當地客來港。

來自馬來西亞的旅行社董事Vickie稱，當地不少市民十分掛念香港，估計政府撤銷入境旅客「黃碼」後，初期會吸引數萬人來港，但小部分旅客擔心核酸陽性需要在港隔離而卻步。她續指，雖然香港比其他地方較遲放寬，但形容新的防疫安排是重啟旅遊的起點。

▲ (左起) 泰國NS Travel & Tours代表Tony。馬來西亞侒旅遊有限公司執行董事 Vickie 、菲律賓旅行社東主Dolly。(陳靜儀攝)

旅發局總幹事程鼎一表示，未來會透過不同策略吸引旅客重臨，包括支持機管局及航空公司送出50萬張免費機票予旅客及商務客的計劃，旅發局將負責海外市場的宣傳工作。旅發局亦將啟動大型全球宣傳計劃「Hello Hong Kong」，並邀請全球數百名業界、一眾香港超級粉絲等訪港，例如已安排來自東南亞的導演，來港拍攝微電影；亦會聯同業界參與海外的旅遊展覽。

旅發局又聯同跨界別向旅客提供優惠，例如約100間酒吧及餐廳為活動首月到港的旅客，免費送上特式歡迎飲品；航空公司、旅行社、酒店等亦推出精彩禮遇。局方又預告明年至少有200個盛事、逾100個大型會議及展覽在香港舉行。

旅發局3大策略吸引旅客重臨：

1. 啟動全球宣傳「Hello Hong Kong」

• 展示香港標誌性的旅遊特色及嶄新體驗，傳遞香港各界一起歡迎旅客的信息。

• 邀請全球數百名業界、旅遊媒體、意見領袖、KOL及一眾香港超級迷HongKong Super Fans到訪親身感受和體驗。例如已安排來自東南亞的導演，來港拍攝微電影。

• 聯同業界參與海外的旅遊展覽。

2. 推出禮遇及優惠歡迎旅客

• 預期與約100間酒吧及餐廳為活動首月到港的旅客，免費送上特式歡迎飲品，亦會為旅客呈獻一連串禮遇。

• 與不同界別包括航空公司、旅行社、酒店等推出精彩禮遇，並誠邀各界一同提供優惠持續提升旅客訪港的意欲。

• 支持香港機場管理局，機管局及航空公司送出免費機票，尤其是在海外市場的宣傳工作。

3. 舉辦連串大型盛事

• 舉辦一連串盛事，包括為旅客而設的特備活動，展示香港重返國際舞台，製造口碑和加強全球曝光。

• 2023年至少有200個盛事落實在港舉行。（如藝術節、wine and dine等）

• 在大型會議及展覽方面，全年亦將有超過100個大型活動於香港舉行（包旅發局及其他機構促成及主辦）。

另外，旅發局公布11月初步訪港旅客約為11.3萬人次，按月增加41%。累積計算，今年1至11月有逾44萬人次訪港。

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記者：陳麗娜