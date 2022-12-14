【訪港旅行團】60人東南亞旅業考察團訪港　代表：旅客憂抵港核酸陽性要檢疫

▲ 旅發局邀請東南亞旅遊業界來港體驗冬日節慶氣氛。( 陳靜儀攝)

入境人士「黃碼」安排亦於今天（14日）撤銷，適逢香港旅遊發展局復辦大型東南亞旅遊業界考察團，接待近60名來自泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓和新加坡五國的業界代表。不過泰國、馬來西亞、菲律賓業界代表指，即使變相「0+0」下，亦難吸引當地旅客來港，因港仍要核酸檢測，怕確診後要在港隔離。

泰國旅行社代表Tony表示，疫情前的2019年共錄得60萬人次來港，估計香港取消所有入境防疫措施有40萬人次訪港，希望當局再簡化防疫措施，吸引更多當地客來港。

來自馬來西亞的業界代表Vickie稱，當地不少市民十分掛念香港，估計政府撤銷入境旅客「黃碼」後，初期會吸引數萬人來港，但有少部分旅客擔心核酸陽性需要在港隔離而卻步，又指雖然香港比其他地方較遲放寬，但形容新的防疫安排是個起點，期望當局再簡化入境檢測要求。

來自菲律賓的業界代表Dolly指，旅客抵港後需要進行2次核酸檢測以及每日快測，令旅客卻步。

▲ (左起) 泰國NS Travel & Tours代表Tony。馬來西亞侒旅遊有限公司執行董事 Vickie 、菲律賓旅行社東主Dolly。(陳靜儀攝)

旅發局同時宣告3大策略吸引旅客重臨：

1. 啟動全球宣傳「Hello Hong Kong」

• 展示香港標誌性的旅遊特色及嶄新體驗，傳遞香港各界一起歡迎旅客的信息。

• 邀請全球數百名業界、旅遊媒體、意見領袖、KOL及一眾香港超級迷HongKong Super Fans到訪親身感受和體驗。例如已安排來自東南亞的導演，來港拍攝微電影。

• 聯同業界參與海外的旅遊展覽。

2. 推出禮遇及優惠歡迎旅客

• 預期與約100間酒吧及餐廳為活動首月到港的旅客，免費送上特式歡迎飲品，亦會為旅客呈獻一連串禮遇。

• 與不同界別包括航空公司、旅行社、酒店等推出精彩禮遇，並誠邀各界一同提供優惠持續提升旅客訪港的意欲。

• 支持香港機場管理局，機管局及航空公司送出免費機票，尤其是在海外市場的宣傳工作。

3. 舉辦連串大型盛事

• 舉辦一連串盛事，包括為旅客而設的特備活動，展示香港重返國際舞台，製造口碑和加強全球曝光。

• 2023年至少有200個盛事落實在港舉行。（如藝術節、wine and dine等）

• 在大型會議及展覽方面，全年亦將有超過100個大型活動於香港舉行（包旅發局及其他機構促成及主辦）。

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記者：陳麗娜