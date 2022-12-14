【前廳交流會】梁熙引述政府稱　電訊商擬就電騙來電加入提示

▲ 民建聯議員梁熙、葛珮帆。（民建聯提供）

立法會今日舉行前廳交流會，民建聯議員梁熙會後引述官員指，政府已與本港電訊商討，在來電時顯示有關電話是否曾涉及詐騙，形容商討工作已踏入「最後直路」，而電訊商不會有額外收費。

新思維議員狄志遠、新方向議員張欣宇，均引述保安局局長鄧炳強指，目前有約7,000人因反修例事件被捕，但至今仍未被檢控，預計當中約6,000人，將在數周內決定是否提出檢控；至於其餘約1000人，則涉及理工大學衝突，由於較為複雜，仍需要時調查。

狄志遠更引述當局表示，該6,000人的案件當中，大部分情節較為輕微，當局會以寬鬆態度處理。他預計，明年初有至少3,000人的案件可結案。

工聯會議員陳穎欣則指，就國歌風波方面，已向保安局建議，參考新加坡訂立《防止外國干預法》，可要求將問題歌曲下架，形容局方正進行相關研究工作。

民建聯議員葛珮帆亦強調，國歌涉及國家尊嚴，促請政府加強處理，亦要求當局向其他網上平台出信，將其他相關歌曲下架；又認為就「假資訊」立法後，可更有針對性，透過懲罰或加重罰則後，可加強阻嚇力。

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記者：胡偉明