【食物安全】2老翁行山採野草煲湯飲　出現暈眩、心悸、氣促懷疑鈎吻鹼中毒

▲ 2老翁行山採野草回家煲湯飲，出現暈眩、心悸、氣促懷疑鈎吻鹼中毒。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（14日）正調查兩宗服用野生植物後懷疑鈎吻鹼中毒個案，並呼籲市民不要自行採摘或服用採自公園或郊外不知名的植物，因它們可能有毒。

兩宗個案涉及兩名分別74及63歲男子，他們各自在家中飲用自行烹調含有野生植物的湯水後，於12月13日出現暈眩、心悸、氣促及視力模糊。該野生植物由兩名病人於12月12日在西貢担柴山一起行山時採摘。

該名74歲男子於12月13日被送往威爾斯親王醫院，其後轉送至北區醫院，而該名63歲男子則於同日被送往明愛醫院。兩人現時均接受深切治療，現時情況穩定。醫院已將兩名男子的尿液樣本，以及他們未飲用的湯水和野生植物樣本送交實驗室化驗。該名63歲男子的尿液樣本被驗出含有鈎吻鹼。

中心發言人解釋zb2鈎吻鹼是一種存在於一些植物或中藥材如鈎吻的天然有毒物質。鈎吻鹼中毒的徵狀包括暈眩、視力模糊、麻痺、心悸、虛弱、噁心和嘔吐。嚴重個案可出現呼吸困難、昏迷，甚至死亡。

發言人提醒市民，特別是行山遠足的人士，不要隨便在郊外採摘野生的植物、其花、果實或根莖進食，因為很多野生的植物可能含有可致命的天然毒素。如服用野生植物後出現不適，應立即徵詢醫護人員的意見。

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責任編輯：李榮忠