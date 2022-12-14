【超神經械劫案下】張敬軒王菀之激罕合作電影　軒公笑指見到Ivana「核突」一面

▲ 張敬軒與王菀之首次合作電影。

由應智贇執導，張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只、洪嘉豪、黃正宜（阿正）、邱頌偉（阿雞）等主演的賀歲片《超神經械劫案下》，於今日（12月14日）發布電影先導預告及先導海報。

故事由有成（張敬軒飾）及黃姑（王菀之飾）分別率領的解款員陣營及村民陣營，齊齊捲入一場百年一遇的鑽石爭奪戰。

▲ 以有成（張敬軒飾）為首的解款員陣營，成員包括企鵝（魏浚笙飾）、啫喱（洪嘉豪飾）及豬紅（歐陽仲豪飾）。

軒公幽默感獨特



導演應智贇指：「雖然《超神經械劫案下》是賀歲電影，但又並非傳統認知的賀歲電影類型，開心熱鬧之餘，我們還有動作、懸疑等元素；我覺得近年香港缺少了一種類型電影，就是娛樂性比較豐富的作品，娛樂性豐富的電影，首先要帶給觀眾新鮮感，新鮮感源自新的演員去注入新力量，張敬軒正是男主角的不二之選！」

他續表示：「軒公本身有種獨特幽默感，有了他的加入，哪敵對陣營的最大對手是誰呢？立即想到王菀之，他倆在舞台上很有默契，但在電影的世界裡卻鮮有合作機會，今次能夠合演敵對角色，肯定令電影生色不少！我們還有Jeffrey、洪嘉豪、阿正，他們象徵『好玩』的新一代，搭配白只、阿雞等實力派高手，我好期待這個全新班底，會帶給觀眾怎麼樣的活力及新鮮感！」

▲ 以黃姑（王菀之飾）為首的村民陣營,成員包括阿楚（黃正宜飾）、雞春（楊天宇飾）、振忠（邱頌偉飾）及嘉駿（張明偉飾）。

興奮可拍賀歲片



至於軒仔笑道：「興奮㗎！可以成為賀歲片的其中一分子，回想以前看過好多賀歲電影，就好像《家有囍事》，年年都播，大家年年重溫都會哈哈大笑，希望今次電影可以成功在新一年帶到歡樂給大家，看得開心，一家人開開心心過新年！」

此外，是軒仔能與「靈魂相認好朋友」王菀之在電影合作，更稱：「一直以來，在舞台上我們都是『以歌會友』，大家的交流有時只是一、兩首歌的時間，有時可能是一場或數場演唱會的時間，但從沒試過像今次拍戲，這麼長時間對著對方，會完全見到她的認真與『核突嘢』」

講笑後，他續表示：「其實唱歌與拍戲，前者是用歌去表達情感，後者則以另一個角色身分演繹出來，我會覺得拍戲時，她真的成為戲裡那個人，即是黃姑，但當然仍然會經常看到她忍不住笑的場面，不知道導演會不會剪些NG片出來，最重要是有成與黃姑本身已很有默契，對於投入角色方面，黃姑的確幫了我好多，多謝她！」

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