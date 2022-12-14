【北部都會區】北都督委會首次開會   政策局需及早制訂產業政策及土地處置方案

▲ 李家超（右二）昨日主持「融入國家發展大局督導組」的首次會議。（政府新聞處圖片）

施政報告公布成立「融入國家發展大局督導組」和「北部都會區督導委員會」。特首李家超一連兩日親自主持督導組和委員會的首次會議。

由李家超出任組長的「融入國家發展大局督導組」首次會議昨日舉行，與會者包括三位擔任副組長的政務司司長、財政司司長和律政司司長、各副司長及相關政策局局長等。

會議聚焦討論香港對接國家戰略中重點和優先推展的政策和項目。李家超在會上表示，督導組及其小組將按積極務實、與內地互利共贏的原則，制訂和推行各種政策措施，促使香港積極融入國家發展大局，抓緊國家發展帶來的機遇，並為特區增強發展動能。

▲ 李家超（中）今日主持「北部都會區督導委員會」的首次會議。（政府新聞處圖片）

「北部都會區督導委員會」首次會議今日舉行，委員會成員包括三位司長、財政司副司長及相關政策局局長等。委員會同意就《施政報告》中承諾於明年發布的北部都會區行動綱領和具體計劃所需的工作。李家超要求，委員會成員要主動地在各領域推進北部都會區發展，各部門亦務須加強統籌協調，進一步在北部都會區建設中提速、提效和提量。

會議上，委員會成員討論並同意相關政策局為明年制訂行動綱領及具體計劃而需要採取的行動。其中，各相關政策局需及早制訂產業政策及土地處置方案、提供重點公共設施的亮點建築群建議、產業和亮點建築群的土地需求、實施時間表等。

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責任編輯：關景騰