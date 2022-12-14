  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 21:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【勞資糾紛】國泰工會反映編更混亂　國泰：已就8方面改善編更確保運作如常

社會 20:59 2022/12/14

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（資料圖片）

國泰空中服務人員工會今日與資方會面，要求改善編更安排。國泰航空表示，今日下午與空中服務員工會會面4小時，解釋改善了的編更安排。國泰稱，亦已邀請工會代表在本月19日公布1月份值勤更表後再見面，並於2月份就共同關注的事宜再會面。

國泰表示，大部份備受關注的事項已適時在1月份的值勤更表得到解決。當中包括：

  • 調整澳洲、新西蘭、長途及超長途航班的外站逗留時間
  • 改善並更平均地分配飛行時數及值勤模式
  • 於波士頓及馬德里航班（現時每周只提供有限班次），由另一組機艙服務員回程時執勤
  • 於珀斯航班（現時每周只提供有限班次）額外增加最多兩名機艙服務員執勤
  • 於1月中旬恢復大部分孟買航班在外站過夜逗留
  • 於即日來回印度的航班繼續額外增加最多四名機艙服務員執勤
  • 採取措施，避免抵達德里後，於當晚緊接執勤凌晨出發的航班
  • 重新開放「高飛行時數」執勤選擇

國泰航空向顧客保證航班服務將運作如常，無需擔心。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【外遊著數】國泰推總值500萬里數大抽獎　新會員可獨贏50萬里數
今日 12:58
【外遊著數】國泰推總值500萬里數大抽獎　新會員可獨贏50萬里數
【放寬防疫】國泰歡迎今起取消疫苗通行證黃碼限制　明年起恢復往返巴黎航班
今日 14:27
【放寬防疫】國泰歡迎今起取消疫苗通行證黃碼限制　明年起恢復往返巴黎航班
【更表混亂】國泰與工會會面後承諾改善1月更表　工會：視更表情況決定下一步行動
今日 19:44
【更表混亂】國泰與工會會面後承諾改善1月更表　工會：視更表情況決定下一步行動

你可能感興趣

【外遊著數】國泰推總值500萬里數大抽獎　新會員可獨贏50萬里數
今日 12:58
【外遊著數】國泰推總值500萬里數大抽獎　新會員可獨贏50萬里數
【放寬防疫】國泰歡迎今起取消疫苗通行證黃碼限制　明年起恢復往返巴黎航班
今日 14:27
【放寬防疫】國泰歡迎今起取消疫苗通行證黃碼限制　明年起恢復往返巴黎航班
【更表混亂】國泰與工會會面後承諾改善1月更表　工會：視更表情況決定下一步行動
今日 19:44
【更表混亂】國泰與工會會面後承諾改善1月更表　工會：視更表情況決定下一步行動
機艙服務員 航空 國泰航空 澳洲 勞資糾紛 波士頓

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
17:20 2022/12/13
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議
16:41 2022/12/13
【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議
【MIRROR成員】姜濤公開昔日快餐店打工照　姜Man貼對比照：真的蠻感慨的
11:20 2022/12/11
【MIRROR成員】姜濤公開昔日快餐店打工照　姜Man貼對比照：真的蠻感慨的