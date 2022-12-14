【勞資糾紛】國泰工會反映編更混亂　國泰：已就8方面改善編更確保運作如常

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國泰空中服務人員工會今日與資方會面，要求改善編更安排。國泰航空表示，今日下午與空中服務員工會會面4小時，解釋改善了的編更安排。國泰稱，亦已邀請工會代表在本月19日公布1月份值勤更表後再見面，並於2月份就共同關注的事宜再會面。

國泰表示，大部份備受關注的事項已適時在1月份的值勤更表得到解決。當中包括：

調整澳洲、新西蘭、長途及超長途航班的外站逗留時間

改善並更平均地分配飛行時數及值勤模式

於波士頓及馬德里航班（現時每周只提供有限班次），由另一組機艙服務員回程時執勤

於珀斯航班（現時每周只提供有限班次）額外增加最多兩名機艙服務員執勤

於1月中旬恢復大部分孟買航班在外站過夜逗留

於即日來回印度的航班繼續額外增加最多四名機艙服務員執勤

採取措施，避免抵達德里後，於當晚緊接執勤凌晨出發的航班

重新開放「高飛行時數」執勤選擇

國泰航空向顧客保證航班服務將運作如常，無需擔心。

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責任編輯：陳梓蔚