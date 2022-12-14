【兒童肥胖】港生運動量不足跑輸全球平均分　料受康文署場地關閉影響

▲ 中大跨學科研究團隊今日發表2022香港報告卡。（中大提供）

全球57個國家及地區包括香港同步發表2022年報告卡，為兒童及青少年體力活動水平作全面評估，香港報告卡是由中文大學跨學科研究團隊發表，是繼2016及2018年來第3份香港報告卡。

結果顯示，香港在「整體體力活動水平」及「肥胖」表現最差，兩者均只獲「D-」評分，接近最低的F級。前者評分遠遜上一次在2018報告卡所得的「C-」，也低過全球平均分的D級，也跑輸涉及42國家、地區的「極高人類發展指數國家及地區」D+平均分，更遜於大多數亞洲國家及地區，例如低過鄰近的日本(B-)、中國(C) 和新加坡(C-)，只是與黎巴嫩、馬來西亞及韓國同級，只是高於獲得F級的台灣、印尼及菲律賓等5地。

報告顯示，香港平均只有25%兒童和青少年達到體力活動的建議，即是平均每日累積進行至少60分鐘中等至劇烈強度體力活動，被描述為「總體體力活動不足」。

至於「肥胖」指標評分為D-，即是約四分之一的兒童和青少年超重或肥胖，評分與2018報告卡相比維持不變，代表超重或肥胖情況仍然嚴重。

此外，本港在「步行/踏單車往返學校」、「學校」及「社區及環境設施」表現相對較好，「步行/踏單車往返學校」評分為「B+」，是12項指標中最佳，大約四分三的兒童和青少年步行或踏單車往返不同的地點。其餘兩項評分同為B級，分别反映逾半的學校有提供體力活動機會，和超過一半的父母報告他們住在安全的社區並擁有體育設施；「學校」評分比2018年的C級相比有所提升，另外兩項評分則維持不變。

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責任編輯：馮琪雅