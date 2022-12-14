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【傳染病】衛生學家憂世盃駱駝節同於卡塔爾舉行　致中東呼吸綜合症全球傳播

社會 21:17 2022/12/14

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許樹昌及其他衛生專家籲各地衛生部門加強警惕。(資料圖片)

卡塔爾世界盃踏入尾聲，中大呼吸系統科講座教授許樹昌，連同多名國際衛生專家發表文章。文章表示，世界盃及另一項同於卡塔爾舉行的駱駝選美節，吸引來自中東和世界各地的數十萬旅客。由於不少人同時參加兩項活動，並與駱駝密切互動，為傳播中東呼吸綜合症病毒的病原體創造了理想條件，憂慮增加全球傳播的風險。文章呼籲，各國衛生部門應加強警惕，提醒曾前往當地並返回國家的國民，及早發現個案並迅速實施感染控制措施，以減少爆發風險。

文章指出，卡塔爾當局於今年5月向世衛組織報告了兩名中東呼吸綜合症患者，其中 1 人死亡。 兩人與駱駝有接觸，並食用過生駱駝奶。由於中東呼吸綜合症於卡塔爾的駱駝中流行，同時舉辦 2022 年國際足聯世界杯和駱駝選美比賽，增加了病毒傳播和全球化的風險。文章指出，雖然世衛及卡塔爾當局向旅客傳達了健康信息，但在活動中的氣氛很容易被忽視。

文章亦提到，2015年1名韓國人訪問了中東的4個國家，並在返回首爾後生病。於醫院求診時傳播他人，最終造成184 人感染，36 人死亡。專家建議，在2項活動期間主動監測中東呼吸綜合症至關重要，亦建議各地的衛生部門加強警惕，尤其是活動完結後的1個月，建議曾前往當地並返回國家的國民，感到不適時立即就醫，及早發現個案並迅速實施感染控制措施，以減少爆發風險。

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記者：陳展棋

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