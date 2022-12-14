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【反修例風波】據悉6,000被捕者數周內決定會否檢控　議員引述消息：大多不起訴

政治 22:39 2022/12/14

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反修例事件逾萬人被補，但有約7,000人，至今仍未被檢控。（經濟日報資料圖片）

反修例事件逾萬人被補，但有約7,000人，至今仍未被檢控。新思維立法會議員狄志遠，昨日出席前廳交流會後引述官員指，數周內會決定是否檢控其中6,000人。據他了解，至少3,000宗個案比較輕微，將不作起訴。

一直關注事件的狄志遠、新方向議員張欣宇，均引述保安局局長鄧炳強指，目前有約7,000人因反修例事件被捕，但至今仍未被檢控，預計當中約6,000人，將在數周內決定是否提出檢控；至於其餘約1000人，則涉及理工大學衝突，由於較為複雜，仍需要時調查。

狄志遠更引述當局表示，該6,000人的案件當中，大部分情節較為輕微，當局會以寬鬆態度處理。他預計，明年初有至少3,000人的案件可結案。

張欣宇亦表示，歡迎當局相關做法，認為任何拘捕都不應「拖落去」。

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記者：胡偉明

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