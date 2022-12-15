【ERROR成員】Do姐為193首拍MV　張繼聰+謝安琪+黃偉文為郭嘉駿聯手上陣

▲ ERROR成員郭嘉駿（193）邀得Do姐（鄭裕玲）為新歌《越州公路193》拍攝MV。

ERROR成員郭嘉駿（193）推出第三首個人新歌《越州公路193》，193找來了張繼聰和謝安琪夫妻檔合作，《越州公路193》由張繼聰作曲、謝安琪監製、黃偉文（Wyman）填詞，陣容強大。

193的新歌MV更邀得回復自由身的Do姐（鄭裕玲）拍攝，今次更是Do姐第一次拍MV，實屬難得。

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張繼聰+謝安琪+黃偉文助攻

推出過兩首情歌後，193推出第3首個人單曲《越州公路193》，特別送給他至愛的Fans以答謝一直以來的支持。

193一直很想做一首歌送給Fans，但卻不想老土地畫公仔畫出腸，所以《越州公路193》便找來謝安琪監製、張繼聰作曲、黃偉文填詞，唱出一個人移民外地，但靠聽廣東歌去Support自己尋夢的故事。

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邀Do姐合作

193道：「歌詞裡提及聽廣東歌，係比喻啲Fans一直支持我，一直聽廣東歌呢種堅持，先令我可以行到今日，甚至終於可以同Do姐拍嘢，知我咩料啦！」

193指：「MV一係冇女主角，一係就要搵個好勁嘅女主角。」結果他便誠邀Do姐為MV客串。

他謂：「MV裡面有出現過4個地方：台灣、加拿大、倫敦及香港，當中需要一個好高貴嘅角色，而我心目中最高貴嘅就係Do姐，所以諗住碰下運氣，問下又唔使錢，點知佢一口答應咗。之前唔夠膽問，係怕有好多合約上嘅問題，所以都費事問，免得面懵懵被拒絕。」

為展現Do姐高貴的一面，193不但找專人設計Do姐在MV中的造型，再配以閃亮鑽飾，並出動私人古董車，將它改頭換面變成的士。

193道：「一直覺得Do姐的氣質好襯倫敦，同埋佢成日喺電台節目講英國皇室嘢，所以有Do姐呢個似係英國皇室，但去葬禮嘅造型。」看到193的種種心思，當事人Do姐不諱言道：「我有理由相信你係暗戀我嘅，我無以為報喇！所以你問我可唔可以客串，我怕咗你喇，所以就客串了。」

193得逞後，仍得一想二，問Do姐除了客串MV，還可不可以有更多的答謝，Do姐卻投訴193，道：「仲想點？我冇客串過MV，仲以為有好多對手戲，點知係冇乜，仲諗住測試下你嘅演技！」

193聽罷即說：「你有冇睇《季前賽》，我直情係ViuTV黎耀祥，攞晒影帝嗰啲嚟㗎！」

Do姐聽到即笑住繼續投訴，道：《季前賽》俾咗個咁重嘅角色你，都做得好好 ，但今次我同你嘅合作戲份就少咗啲。」

193立即解釋，說：「搵到你客串已經好好，唔夠膽要你咁操勞，同埋我驚多戲份Do姐會拒絕我，所以我一直氹住Do姐，好快！嚟1、2個鐘就可以。不如下次你做女主角，我哋打車輪！」Do姐也真的被193氣壞，沒好氣道：「所以我咪話你暗戀我囉！」反應快的193即道：「我呢啲係明戀啦！做到咁足！」

▲ （《越州公路193》花絮照）

Do姐客串MV

這次Do姐客串MV，未有收取任何酬勞，只求拍得夠靚，193也認真表示不知能怎樣報答對方，Do姐便表示：「家家有求，第時有嘢要你幫忙，就搵你幫手。」

193指就算為Do姐打掃屋企都OK，因為他聽說Do姐屋企很大，很想參觀一下，他更誇下海口：「最多約埋姜濤一齊嚟。姜濤而家整傷隻腳，我可以幫手推輪椅。」Do姐聽到即笑逐顏開，更說：「好喎！無任歡迎，ERROR其他3個可以唔要了！」

其實除了Do姐，193亦找來30名Fans參與演出。講起Fans們，193也眼濕濕起來，說：「呢個MV唔係好見到佢哋個樣，但我唔想搵臨記客串，意境、意義上大於一切。呢30位Fans係最早跟我嘅，所以就叫佢哋嚟幫手，佢哋唔出樣，但大家心領就OK。」

▲ 張繼聰和謝安琪夫妻檔合作。（IG圖片）

宣傳《越州公路193》

193於IG發帖文宣傳新歌：

🚖 猶幸耳筒內

全是你的鼓舞 《越州公路193》MV已於YouTube上架

Do姐分享首次拍MV的感受：

絕對有理由懷疑 @deniskwok193 暗戀我！所以廢事煩，就一口應承幫佢客串MV。 第一次客串MV，感覺唔錯，大家要loop多幾次支持吓33，支持吓我嘅第一次。 仲有，33話如果夠1000萬views我就要follow佢，不過我冇應承嘅。🤣 〈越州公路193〉MV

https://youtu.be/eqUYFpZKr-8

193留言回應：「感謝do姐奉獻咗第一次俾我❤️」

為新歌作曲的張繼聰表示：

愉快嘅合作🤘🏼

33，感謝你嘅努力同付出，

認真對待每次嘅錄音

為咗突破自己，不斷磨練，Respect 🔥Keep it up 💪🏼 你班老婆一定感受到你嘅🫶🏻😏 @deniskwok193

《越州公路193》的MV監製謝安琪有感而發：

🫶🏻 有些人 認識久了會令人失望

有些人 挖掘越深卻更見驚喜 希望這首歌

能讓大家感受到

我在錄音室看見的

這麼用心的一位歌手🤍

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R