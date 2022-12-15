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【周末更凍】風寒效應顯著多區跌穿10度　新界北料跌至5度或現結霜

社會 09:54 2022/12/15

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受東北季候風及一道雨帶影響，今明兩日廣東沿岸天氣寒冷。(黃建輝攝)

天文台今日（15日）表示，明晚強烈冬季季候風會抵達華南沿岸，預料香港星期六會更寒冷，周日及周一市區氣溫更加會低過10度，新界再低幾度，呼籲市民如果周末期間必須進行戶外活動，須加倍注意保暖，離岸及高地風勢可達烈風程度，山上會得返數度。

周六晚上9時氣溫。(天文台截圖)

周日早上9時氣溫。(天文台截圖)

天文台在「天氣隨筆」撰文，指本港受源源不絕的冷空氣補充影響，本港昨早率先「爆冷」，天文台總部氣溫下降至11.5度，是入冬以來最低。皆因「強烈冬季季候風」今早自西伯利亞發動攻勢，將會把冷空氣推進至華中，從北路過關斬將，越過南嶺的緊密佈防，在星期五晚上抵達廣東沿岸，會一掃清空覆蓋華南的雲帶，周末天色會漸轉晴朗。預料季風會為寒冷陣營增添紀錄，本港星期日及星期一市區溫度將有機會降至10度以下，新界再低幾度，山上的溫度會更低，只得幾度左右。

天文台又稱，下周風力會稍為減弱，在天朗氣清的情況下，早晚輻射冷卻會很顯著，新界北部氣溫預料可降至約5度，如地面草溫能降至冰點或以下，該些地方也可能出現結霜現象。

根據9天天氣預報，明天多雲，有幾陣雨，晚上氣溫逐步下降。周六天氣轉冷，部分時間有陽光及乾燥，晚上6時後新界急跌至單位數，周日及周一更跌至9度。

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責任編輯：余思嵐

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