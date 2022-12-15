【公屋輪候】排公屋8年三派問題單位　一家四口變陣終獲派紅磡家維邨

▲ 有一家四口輪候公屋8年，終獲派紅磡家維邨。

房署上月公布最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間為5.6年。想上樓只能一等再等！近日有港男在社交媒體分享，他一家四口輪候公屋8年，房署三派「問題單位」，他們申請房協公屋，終獲派有口碑的紅磡家維邨。不少網民指港男幸運，大讚家維邨配套好，而且交通便利。

放棄漏水問題單位

該名港男於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖表示，申請房署公屋等了8年，今年7月首派觀塘順利邨，但因家人不喜歡而放棄。之後二派港島南區華富邨，又因「唔想小朋友轉校」而不要，再三派「問題單位」。

他同時申請房協公屋，11月首派土瓜灣樂民新邨，可是頂樓漏水問題嚴重。相隔一周後，一家四口獲二派紅磡家維邨，一個32.44平方米（約350平方呎）的中型單位 ，月租$2,300多。他這次終於滿意並接受，因此高興稱「畢業了」。

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有輪候公屋的網民向他了解獲派過程，他大方分享，申請房署公屋8年才見主任，收到合格信後8個月獲首派。與此同時，他收到房協信件，可以申請房協公屋。他於去年中遞表，遞表後約半年接受審查，審查後半個月收到合格信，等了差不多一年開始首派。

網民︰家維邨好好住

網民紛紛恭喜港男一家四口終於可以安居樂業，又表示羨慕他獲房署及房協各派3次，「兩邊加埋6次機會」。不少網民讚「家維邨好好住」、「去邊都方便」，也有人覺得「唯一（問題）樓太舊」。

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責任編輯︰王明芳