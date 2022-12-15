【都市莊園】挪威名司Snøhetta全新項目「柏傲莊」　設近萬呎親子有機園圃

▲ 柏傲莊雲集五大來自北歐、日本及香港的設計大師參與，提供約28萬平方呎綠化園林及會所面積，其中一大亮點為大型梯田連接魚米共生園。

來自挪威屢獲殊榮的Snøhetta，於1989年由Craig Dykers與Kjetil Thorsen成立，是國際著名的建築、園林與室內設計公司，總部設於挪威首都奧斯陸，著名作品包括完美銜接古今文化的埃及新亞歷山大圖書館、已成奧斯陸地標之一的奧斯陸歌劇院等等。這次讓大家欣賞的設計項目，是位於香港的 「柏傲莊THE PAVILIA FARM」。

這個由新世界發展與港鐵攜手發展的港鐵大圍站上蓋大型住宅，設有一個面積約28萬平方呎的罕有大型綠化園林及會所「FARM PAVILION」，正正是由Snøhetta負責整體構思設計，並得日本園境設計團隊Ohtori、芬蘭的Avanto、本地的Daydreamers築夢‧社、NC Design + Architecture Ltd.等攜手參與。

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柏傲莊會所其中一大亮點，是Ohtori以日本傳統常見的稻田為基礎，建造約6,500平方呎親子有機園圃，讓孩子與家長一起體驗田園生活。園圃亦連接1,900平方呎梯田與魚米共生園，在大型梯田及魚米共生園旁邊，設有多項兒童戶外遊樂設施，包括長2米、高2米的大型滑梯，讓兒童置身田園之中遊樂。

會所亦設有天際茶室Tea House，住客一邊享受茶藝，一邊靜觀「都市莊園」。天際茶室下方設有室內及室外游泳池，當中室外游泳池全長約50米，與天際茶室之間並有瀑布連繫，以配合整體莊園景致。Tea House附近更設有「鈴木花道」，住客通道兩旁種滿紅花風鈴木，為整個綠化園林會所其中一大亮點。

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此外，Treehouse燒烤園區，內設「野上燒烤木舍」，結合莊園野外風格，讓住客與親友恍如置身野外用餐。傾斜的屋頂設計及座向都經過精心計算，除了營造視覺上的玩味，亦能大幅減少陽光照射，而雨水則可順流而下。至於作為宴會空間的Farm House，於半露天空間放置了一張30米的長形餐桌，架設於原本屬大圍站的舊港鐵 路軌之上，巧妙融合大圍站的鐵路歷史。

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責任編輯︰王明芳