【消委會】17款指甲油含歐盟禁用致癌物　全25款有生殖毒性甲苯可影響胎兒

▲ (消委會提供)

消費者委員會測試市面上25款水溶性樹脂指甲油產品，發現當中近7成（17款）樣本檢出最少1種歐盟禁用的致癌物，包括苯、甲醛及多環芳香烴。消委會已將相關樣本的測試結果轉交海關跟進。

25款凝膠指甲油樣本售價每瓶由$88至$238不等，價格相差近2倍。有8款樣本沒有檢出歐盟禁用物質，其中5款樣本更獲得最高的5點評分，包括2款售價最高及1款售價最低的樣本，反映產品質素未必跟價格成正比。

消委會參考歐盟《化妝品法規》發現指甲油樣本含有常見的有害物質，包括甲醛、3種有機溶液（包括苯、甲苯及二甲苯）、多環芳香烴（PAHs）。根據歐盟的《化學物質和混合物分類、標示與包裝法規》中，上述物質定義為致癌、可導致基因發生永久性突變及生殖毒性的化學物質。根據有關要求，所有上述物質應被禁止使用於化妝品之中。

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1款檢出禁用物質苯 全部樣本檢出生殖毒性有機溶液但沒超標

根據歐盟法規，苯可導致基因發生永久性突變的物質，於歐盟及內地中禁止刻意添加在化妝品中。短期健康風險包括頭痛、暈眩及心跳加速，長期接觸更可能構成致癌風險及損害神經和免疫系統。測試結果顯示「Madam Glam」樣本檢出每公斤0.26毫克苯，雖然檢出量屬於微量，但由於苯屬已知人類致癌物，消委會建議消費者避免選用含這類物質的產品。

全部樣本均檢出屬於第二級生殖毒性的甲苯，檢出量由每公斤1.6毫克至47 毫克，符合歐盟法規只限使用於指甲油的上限（每公斤250,000毫克）。短暫暴露於甲苯之中，可能會刺激眼睛、呼吸道和皮膚，引致頭痛及肌肉疲勞，長期接觸或會對肝臟、神經系統，和發育中的胎兒的健康等造成影響。由於甲苯對發育的胎兒和兒童健康的影響較大，因此孕婦和哺乳中的婦女應盡量避免使用含甲苯的產品。

另外，近半數（12款）樣本檢出二甲苯，檢出量由每公斤0.99毫克至120毫克。根據歐盟法規，二甲苯屬於第四級急性毒性，但未有為其訂下濃度上限。

3款樣本檢出致癌物甲醛

甲醛是常見於化妝品中的防腐劑，用作防止細菌生長。根據歐盟法規，由於甲醛屬於致癌物、可導致基因發生永久性突變的物質、可令人急性中毒及皮膚致敏，自2019年起禁止作為原材料添加於任何化妝品內。歐盟亦規定化妝品中的可釋出甲醛的化學物質總量若超過0.001%時，必須在產品標籤上標示「會釋出甲醛」。

是次測試發現「QUEENNY」、「GENTLE PINK」和「HI GEL」指甲油樣本檢出游離甲醛，檢出量由0.006%至0.010%，但符合內地2015年《化妝品安全技術規範》對甲醛的要求（游離甲醛的總量不能超過0.2%，並且禁用於噴霧產品）。

16樣本檢出損呼吸道和皮膚的多環芳香烴

是次測試結果顯示，16款樣本分別檢出1至3種多環芳香烴（簡稱PAHs），「FROMTHENAIL」檢出3種PAHs，而6款樣本，包括「DGEL」、「ADORELLE」、「FirstStreet」、「NCLAGelous」、「PediBalance」和「I’ZEMI」則檢出2種PAHs。

PAHs常見於塑膠、有機溶液的雜質等。目前已知100種PAHs，主要危害呼吸道和皮膚，同時亦屬於持久性有機污染物，對海洋生態造成破壞。不少PAHs已被定為或是潛在的致癌物質，由於大部分PAHs屬揮發性物質，所以它們主要影響呼吸道，不過對人類的影響則要視乎攝入量、時間長短等因素。

香港醫學會代表皮膚科專科醫生陳厚毅表示，不少進行美甲的女士都把指甲邊的死皮（指甲溝）剪去，但其實指甲溝對手指有保護作用，能減少手指受到細菌感染的機會。若過份修走包圍指甲的死皮，不但會大大增加真菌滋生的機會，甚至會有染上甲癬、灰甲或甲溝炎的風險。

陳厚毅續指，進行美甲時會近距離照射UV燈，或會令皮膚有色素沉澱的問題，嚴重情況更會令皮膚受傷，甚至增加患上皮膚癌的風險；指甲表面的凝膠有機會收縮及乾硬，而令手指感到發熱疼痛，甚至有可能灼傷皮膚。指甲過度照曬後亦會變得脆弱，陳不建議市民經常進行美甲，在進行美甲前，最好在手上塗上防曬產品，照燈後亦要加強手部的保濕和滋潤。

陳厚毅稱，美甲含有的化學物質，有機會刺激指甲邊，甚至導致發炎或腫脹，處理不當者更可能引發甲溝位發炎，出現紅、腫、痛症狀，更甚引致指甲脫落。如遇到以上情況，應快找醫生治理。他建議，市民完成美甲後應立即洗手，以減少皮膚吸入殘餘有害物質和粉塵的風險，消費者每隔至3個月，便停止美甲一段時間，讓指甲休息，同時保養指甲的健康。

不少人都擔心孕婦是否適合進行美甲，消委會引述海外研究，指美甲專用的指甲油對孕婦的風險不大，但要留意當中2種化學物質，甲醛和塑化劑，因為這2種物質，有機會增加流產的風險，或會對胎兒發育有影響。

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責任編輯：陳麗娜