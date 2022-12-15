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【食用安全】40歲男呼吸困難心衰竭險亡　醫生：常打邊爐攝取過量1種物質

食用安全 11:10 2022/12/15

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40歲男呼吸困難心衰竭險亡，全因愛吃火鍋攝取過量鹽分而致。

天氣轉冷，不少人也愛吃火鍋。台灣一名40歲男子，日前因呼吸困難求醫，醫生檢查後發現，其心臟衰竭合併肺水腫，情況嚴重。病發原因在於他酷愛打邊爐有關。

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台媒報道，台北醫學大學急症室醫生高偉峰表示，一名40的男子日前因呼吸困難求醫，該患者以往有心臟病史，曾於過去進行換心臟瓣膜手術。經檢查，發現患者呼吸困難的原因在於心衰竭合併肺水腫。問診後發現患者熱愛打邊爐，尤其是近日天氣轉冷，患者更常常進食。

高醫生表示，出現心衰竭的普遍主因在於攝取過多的水分或鹽分，對於常人而言，多喝水是一件好事，但在於心衰竭患者而言卻不是一件美事。因攝取過多的水分或鹽分會令潛在心衰竭患者誘發心衰竭及肺水腫的問題。

高醫生續指，心肌梗塞的死亡率為2-5%，若更出現合併肺水腫的情況死亡率更增至10%。他提醒民眾是有心臟病史的患者吃火鍋時亦要以清淡為主，避免於進食其間攝取過多的鹽分加劇病情。

台灣近日的氣溫亦受冷鋒影響而降低，心血管疾病患者求診人數急増。而腦血管中風、心肌梗塞及心衰竭的患者更大量增多。高醫生續提醒指心血管疾病大機率病發於清晨及傍晚溫差大的時分，患者亦更加注意保暖。

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責任編輯：羅嘉欣

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