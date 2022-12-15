【聲夢傳奇】炎明熹適應歌手生活承認欠缺自信　Gigi入行一年多性格現改變

▲ 炎明熹（Gigi）揭入行後性格出現一大改變！

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）早前被拍得拖著行李箱乘搭港鐵，於是就被一眾粉絲大讚她貼地，又有傳廣告價的「最低門檻」是120萬一年、活動酬勞由12萬起，似乎是密密地在「吸金」呢！

剛推出新歌《好想約你》的Gigi早前亮相TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》接受專訪，出道1年多的她一直被視為唱得之人，但她就承認自己其實也欠缺自信，並且在加入演藝圈後也令她的性格有改變呢！

【年度總結】姜濤蟬聯Yahoo熱搜娛圈人物榜首 《飯戲攻心》成年度最高搜尋電影

▲ 《StarTalk》（影片截圖）

承認欠自信

Gigi參加《聲夢傳奇》而為人熟悉，成為「三料冠軍」的她其後正式推出個人單曲，轉眼間已出道一年多。

她在《StarTalk》專訪中表示自己已慢慢適應歌手的生活，認為自己的適應度也很強，「唔會覺得時間畀你浪費，係充實嘅。」

不過，Gigi認為永遠覺得自己尚未足夠，「可能係對自己無自信，但有陣時內心就會有搏鬥，將興趣當成了工作就會有少少覺得點解要唱咁多首歌，但係呢個諗法係唔正常，你係一個歌者，應該要同大家去表演，每一首歌都有唔同感覺，唔應該要有呢一個諗法。」

最新影片推介：Anson Lo+Jer專訪

入行後有改變

當主持許文軒問Gigi覺得自己有改變的地方是甚麼，她坦言：「性格係其中一樣，因為我本身真係比較慢熱，認識到嘅朋友都唔算話係好多好多，《聲夢》班朋友係其中一群。初選時大家圍埋一齊，我完全無同佢哋傾過計，我淨係同屋企人、老師傾計，非常之害怕同人哋有交流。後尾，大家都願意接受我呢一個性格、主動同我傾計。」

Gigi續說：「因為有一部份粉絲係好細個，見到我時都會震，我就會叫佢哋唔好緊張、安慰佢哋。」並指自己當時其實也是很害怕的。

另外，Gigi與一眾前輩歌手參與《聲生不息》，直言起初感害怕，後來幸得他們給予勇氣就不會緊張。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R