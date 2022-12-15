【林志穎車禍】車禍5個月後進健身室鍛鍊　林志穎手臂鑲11支鈦合金骨釘

▲ 林志穎右手手臂共鑲11支鈦合金骨釘。

有「不老男神」之稱的台灣藝人林志穎，今年7月中在台灣桃園市駕車時發生嚴重車禍。當時他滿臉鮮血、手臂脫臼，身上有多處骨折情況，其中包括面部有骨折情况，故一直傳出毀容消息。

林志穎經過留院兩度接受手術和治療，一個月後已出院留家休養。

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▲ 10月慶祝生日時已見得消瘦不少。（Instagram圖片）

重投健身室

事隔5個月，林志穎逐漸走上康復進度，重新投入健身室的訓練。

昨日（12月14日）他在社交平台晒出做健身的相片及短片，樂觀表示「全力復健」。雖然他全黑密實打扮，亦只看到側面，但仍可清楚見到其身形消瘦不少。

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同時，他還騷出一張右手手臂的X光照，看到鑲了共11支闊度跟骨頭一樣長的骨釘，並留言寫道：

我的鈦合金右手，說不痛是騙人的。

由於手臂出現骨折，醫生放了鈦合金的骨釘及鋼板固定。很多網民為林志穎大感心痛，紛紛留言送祝福為他打氣。有熱心網民更分享類似的復康經歷，希望可以幫到林志穎。

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