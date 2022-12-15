  • 15°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【林志穎車禍】車禍5個月後進健身室鍛鍊　林志穎手臂鑲11支鈦合金骨釘

娛樂 11:46 2022/12/15

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

林志穎右手手臂共鑲11支鈦合金骨釘。

有「不老男神」之稱的台灣藝人林志穎，今年7月中在台灣桃園市駕車時發生嚴重車禍。當時他滿臉鮮血、手臂脫臼，身上有多處骨折情況，其中包括面部有骨折情况，故一直傳出毀容消息。

林志穎經過留院兩度接受手術和治療，一個月後已出院留家休養。

【交通意外】林志穎駕Tesla撞橋墩　 與兒子同車滿臉鮮血急送醫

10月慶祝生日時已見得消瘦不少。（Instagram圖片）

重投健身室

事隔5個月，林志穎逐漸走上康復進度，重新投入健身室的訓練。

昨日（12月14日）他在社交平台晒出做健身的相片及短片，樂觀表示「全力復健」。雖然他全黑密實打扮，亦只看到側面，但仍可清楚見到其身形消瘦不少。

最新影片：Anson Lo阿Jer專訪

同時，他還騷出一張右手手臂的X光照，看到鑲了共11支闊度跟骨頭一樣長的骨釘，並留言寫道：

我的鈦合金右手，說不痛是騙人的。

由於手臂出現骨折，醫生放了鈦合金的骨釘及鋼板固定。很多網民為林志穎大感心痛，紛紛留言送祝福為他打氣。有熱心網民更分享類似的復康經歷，希望可以幫到林志穎。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【林志穎車禍】病房度過結婚9周年　林志穎大哥代報平安
11:30 2022/08/04
【林志穎車禍】病房度過結婚9周年　林志穎大哥代報平安
【林志穎車禍】手術後最新情况曝光　據稱完成顏面修復暫無法進食
17:39 2022/08/22
【林志穎車禍】手術後最新情况曝光　據稱完成顏面修復暫無法進食
【林志穎車禍】車禍35日後首度開腔　林志穎：謝謝大家打氣鼓勵
12:30 2022/08/26
【林志穎車禍】車禍35日後首度開腔　林志穎：謝謝大家打氣鼓勵
【林志穎車禍】陳若儀為長子Kimi慶祝13歲生日　林志穎願望：平安快樂成長
11:47 2022/09/16
【林志穎車禍】陳若儀為長子Kimi慶祝13歲生日　林志穎願望：平安快樂成長
【林志穎車禍】6歲兒遭網民轟沒關心爸爸　顧紀筠：打著正義旗號網暴「謀殺」
09:00 2022/09/18
【林志穎車禍】6歲兒遭網民轟沒關心爸爸　顧紀筠：打著正義旗號網暴「謀殺」
【男神回歸】林志穎車禍後首度過生日　自行出入銀行體重逐漸增加
15:25 2022/10/15
【男神回歸】林志穎車禍後首度過生日　自行出入銀行體重逐漸增加

你可能感興趣

【林志穎車禍】病房度過結婚9周年　林志穎大哥代報平安
11:30 2022/08/04
【林志穎車禍】病房度過結婚9周年　林志穎大哥代報平安
【林志穎車禍】手術後最新情况曝光　據稱完成顏面修復暫無法進食
17:39 2022/08/22
【林志穎車禍】手術後最新情况曝光　據稱完成顏面修復暫無法進食
【林志穎車禍】車禍35日後首度開腔　林志穎：謝謝大家打氣鼓勵
12:30 2022/08/26
【林志穎車禍】車禍35日後首度開腔　林志穎：謝謝大家打氣鼓勵
林志穎 娛樂人物職業 演員 歌手 娛樂行業 治療 健身 台灣 社交平台

最高瀏覽

【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光
11:30 2022/12/14
【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
17:20 2022/12/13
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀
16:47 2022/12/14
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀