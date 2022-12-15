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【即場換衫】遊迪士尼被指違反衣著規定　女遊客獲贈T恤被要求換衫

娛樂 11:47 2022/12/15

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

TikTok用戶Jordyn Graime被迪士尼要求換衫。

不少遊客會精心打扮到訪主題樂園玩樂，TikTok用戶Jordyn Graime上載影片指她早前到訪美國佛州奧蘭多「迪士尼世界」主題樂園遊玩時，身穿吊帶上衣的她被指衣著不合適，被員工送贈一件價值19.99美元（約156港元）的T恤且要求立即換上。

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最新影片：Anson Lo、Jer專訪

被逼換衫

本來穿上藍色吊帶上衣的Jordyn以低胸露背造型示人，她謂：「由於你違反迪士尼的衣著規定，所以他們贈你免費T恤。」

其後，Jordyn換上迪士尼T恤並手持已脫下吊帶背心，並稱：「相信迪士尼不喜歡露背服裝。」

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網民熱議

不少網民觀看影片後紛紛討論，有網民指：「想要那件免費T恤！」、「會不會有人藉此拿取免費衫？」、「又不是小朋友為何要被管束？」、「這件小背心沒甚麼問題吧！」、「不過是小性感又沒有走光！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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