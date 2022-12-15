【家電安全】8款「日立」雪櫃未保養致雪種滲漏　機電署呼籲市民安排檢查

▲ 8款「日立」雪櫃未保養致雪種滲漏，機電署呼籲市民安排檢查。（資料圖片）

機電署今日（15日）呼籲市民聯絡阿奇立克日立家電（香港）有限公司，為8款「日立」牌雪櫃安排免費上門檢查及更換相關零件。

該8款雪櫃型號如下：

型號 機身編號 R-26NVH 1150700001 - 1160600269 R-S37NVH 1150600001 - 1160600108 R-26SVH 1160800001 - 1120400105 R-S31SVH 1160900001 - 1180300683 R-S37SVH 1160900001 - 1180300314 R-SF37WVPH 1170300001 - 1120400064 R-S31SVH-1 1180400001 - 1120100180 R-S37SVH-1 1180400001 - 1111100031

受影響批次的雪櫃於2005年至2012年在香港發售。根據供應商提供的資料，有個案懷疑因未有按照說明書指示進行保養，導致雪櫃內部金屬管道出現雪種滲漏。如雪櫃內部零件的絕緣物料同時因長時間使用而出現損耗，在極罕見情況下有機會構成安全風險。

阿奇立克日立家電（香港）有限公司已於網站公布詳情。市民可致電供應商熱線2110 8061（服務時間為星期一至五上午9時15分至下午5時45分及星期六上午9時15分至下午1時15分）或電郵至service2.AHHK@arcelik-hitachi.com，以確認雪櫃型號的批次並安排上述服務。

機電署提醒市民，應按照產品說明書定期為雪櫃進行檢查和保養，切勿使用漂白水清潔雪櫃內部，以免侵蝕雪櫃內的金屬管道，構成安全風險。

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記者：黃穎津