【東張西望】葵涌邨住戶疑長期倒漂白水落樓　化驗結果令人難以置信

▲ 葵涌邨住戶疑長期倒漂白水落樓，化驗結果令人難以置信。

屋邨範圍内保持居住環境舒適人人有責。《東張西望》最新一集，接獲葵涌邨有住戶長期傾倒疑似漂白水的個案，住在樓下的受影響居民飽受困擾。

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受害居民馮小姐向《東張西望》表示，樓上單位在2年多時間以來，不停向樓下胡亂傾倒疑似漂白水，令其窗戶常年留下一條條白色痕跡。她起初以為是樓上冷氣機滴水，但後來發現，窗上的水珠會變成白色粉末，同時還聞到近似漂白水的刺鼻氣味，因此懷疑傾倒的液體是漂白水。另外，馮小姐為證明自己的猜測，特意將一條深色毛巾放在窗外，結果毛巾受到液體洗禮，一夜之間便已褪色，更加證實了液體很大機率是漂白水。

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液體刺激程度極高

馮小姐續指，樓上長期倒疑似漂白水，刺鼻氣味令她大受刺激：

鼻腔會覺得痛，好唔舒服。皮膚出咗好多疹，中醫話係皮膚炎，亦話有機會受到情緒影響，所以出現毛病。

不僅如此，由於液體長期淋上樓宇外墻，馮小姐拍下外牆照片，驚見被淋液體的範圍出現大片剝落情況。

對於馮小姐遭遇，王建芳醫生表示，若接觸到濃度高的漂白水，即使是稀釋後亦會出現過敏情況。另外，香港都會大學科技學院分析檢測科學課程主任陳文藝博士則表示，外牆一般都是混凝土，對鹼性物質具良好抗性。若非長期倒大量漂白水，外牆應不會受太大影響。

實驗結果令人詫異

《東張西望》主持進一步追訪樓上涉事單位，但該單位住客不斷「耍手擰頭」避開記者追問，最後更匆忙從後樓梯逃離。為查出真相，馮小姐在家中各處採集樣本，交由《東張西望》再委托化驗所進行化驗，但化驗結果令人意外。

香港都會大學科技學院副教授史東甫博士指出，實驗中用於測試漂白水的溶液，特性是將漂白水加入後，溶液會變成黃色或黑色。然而，馮小姐的樣本經加入後，溶液並無變色，證明樓上住戶傾倒的液體未必是漂白水。馮小姐得知結果後，也感到難以置信：

咁奇怪？真係估唔到啊，咁到底是什麼呢？成日聞到漂白水味！」

最後，房署介入事件，為馮小姐窗外加添遮擋物，略減低受影響情況。但液體究竟是何物，仍是未解之謎。

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責任編輯：羅嘉欣