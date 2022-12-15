  • 15°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 12:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】葵涌邨住戶疑長期倒漂白水落樓　化驗結果令人難以置信

健康 12:27 2022/12/15

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

葵涌邨住戶疑長期倒漂白水落樓，化驗結果令人難以置信。

屋邨範圍内保持居住環境舒適人人有責。《東張西望》最新一集，接獲葵涌邨有住戶長期傾倒疑似漂白水的個案，住在樓下的受影響居民飽受困擾。

最新影片：

受害居民馮小姐向《東張西望》表示，樓上單位在2年多時間以來，不停向樓下胡亂傾倒疑似漂白水，令其窗戶常年留下一條條白色痕跡。她起初以為是樓上冷氣機滴水，但後來發現，窗上的水珠會變成白色粉末，同時還聞到近似漂白水的刺鼻氣味，因此懷疑傾倒的液體是漂白水。另外，馮小姐為證明自己的猜測，特意將一條深色毛巾放在窗外，結果毛巾受到液體洗禮，一夜之間便已褪色，更加證實了液體很大機率是漂白水。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

液體刺激程度極高

馮小姐續指，樓上長期倒疑似漂白水，刺鼻氣味令她大受刺激：

鼻腔會覺得痛，好唔舒服。皮膚出咗好多疹，中醫話係皮膚炎，亦話有機會受到情緒影響，所以出現毛病。

不僅如此，由於液體長期淋上樓宇外墻，馮小姐拍下外牆照片，驚見被淋液體的範圍出現大片剝落情況。

對於馮小姐遭遇，王建芳醫生表示，若接觸到濃度高的漂白水，即使是稀釋後亦會出現過敏情況。另外，香港都會大學科技學院分析檢測科學課程主任陳文藝博士則表示，外牆一般都是混凝土，對鹼性物質具良好抗性。若非長期倒大量漂白水，外牆應不會受太大影響。

實驗結果令人詫異

《東張西望》主持進一步追訪樓上涉事單位，但該單位住客不斷「耍手擰頭」避開記者追問，最後更匆忙從後樓梯逃離。為查出真相，馮小姐在家中各處採集樣本，交由《東張西望》再委托化驗所進行化驗，但化驗結果令人意外。

香港都會大學科技學院副教授史東甫博士指出，實驗中用於測試漂白水的溶液，特性是將漂白水加入後，溶液會變成黃色或黑色。然而，馮小姐的樣本經加入後，溶液並無變色，證明樓上住戶傾倒的液體未必是漂白水。馮小姐得知結果後，也感到難以置信：

咁奇怪？真係估唔到啊，咁到底是什麼呢？成日聞到漂白水味！」

最後，房署介入事件，為馮小姐窗外加添遮擋物，略減低受影響情況。但液體究竟是何物，仍是未解之謎。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【東張西望】2萬元購知名傢俱店實木床　父母腹瀉狂咳揭甲醛超標20倍
12:47 2022/12/11
【東張西望】2萬元購知名傢俱店實木床　父母腹瀉狂咳揭甲醛超標20倍
【東張西望】誤用除草劑炒飯5條人命換一間屋　遺孤屋主40年後驚揭單位屬僭建
14:49 2022/12/07
【東張西望】誤用除草劑炒飯5條人命換一間屋　遺孤屋主40年後驚揭單位屬僭建
【東張西望】滲水單位過噸垃圾惡臭難頂 老鼠蟑螂毒蜈蚣通屋走
17:02 2022/11/02
【東張西望】滲水單位過噸垃圾惡臭難頂 老鼠蟑螂毒蜈蚣通屋走

你可能感興趣

【東張西望】2萬元購知名傢俱店實木床　父母腹瀉狂咳揭甲醛超標20倍
12:47 2022/12/11
【東張西望】2萬元購知名傢俱店實木床　父母腹瀉狂咳揭甲醛超標20倍
【東張西望】誤用除草劑炒飯5條人命換一間屋　遺孤屋主40年後驚揭單位屬僭建
14:49 2022/12/07
【東張西望】誤用除草劑炒飯5條人命換一間屋　遺孤屋主40年後驚揭單位屬僭建
【東張西望】滲水單位過噸垃圾惡臭難頂 老鼠蟑螂毒蜈蚣通屋走
17:02 2022/11/02
【東張西望】滲水單位過噸垃圾惡臭難頂 老鼠蟑螂毒蜈蚣通屋走
健康問題 過敏 葵涌邨 東張西望

最高瀏覽

【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光
11:30 2022/12/14
【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
17:20 2022/12/13
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀
16:47 2022/12/14
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀