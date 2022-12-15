【違例泊車】沙田警區交通日打擊違泊　一連三日發2,273張「牛肉乾」

▲ (警方提供)

沙田警區一連三日（12月12日至14日）聯同新界南總區交通部、軍裝巡邏小隊、警區交通管制隊及警區交通隊進行「交通日」。警員在區內多個交通黑點，包括石門工業區及碩門邨一帶採取嚴厲執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者對道路安全和守法的意識，以保障市民安全。

行動中，警員在沙田區合共發出2,273張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車。此外，人員亦向違例者發出8張傳票，違例事項包括未有展示有效行車証、環保斗阻街、在行人路上駕駛電單車及騎踏單車時違反交通標誌。另外人員亦拖走一輛構成嚴重阻礙的貨車。

是次行動針對區内塞車黑點及電單車停泊行人路的違法行為。警方在此作出呼籲，違例泊車除影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，嚴重危害道路使用者安全，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐