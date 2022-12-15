  • 15°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 12:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【違例泊車】沙田警區交通日打擊違泊　一連三日發2,273張「牛肉乾」

社會 11:31 2022/12/15

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(警方提供)

沙田警區一連三日（12月12日至14日）聯同新界南總區交通部、軍裝巡邏小隊、警區交通管制隊及警區交通隊進行「交通日」。警員在區內多個交通黑點，包括石門工業區及碩門邨一帶採取嚴厲執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者對道路安全和守法的意識，以保障市民安全。

行動中，警員在沙田區合共發出2,273張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車。此外，人員亦向違例者發出8張傳票，違例事項包括未有展示有效行車証、環保斗阻街、在行人路上駕駛電單車及騎踏單車時違反交通標誌。另外人員亦拖走一輛構成嚴重阻礙的貨車。

是次行動針對區内塞車黑點及電單車停泊行人路的違法行為。警方在此作出呼籲，違例泊車除影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，嚴重危害道路使用者安全，市民切勿以身試法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

新界 石門 碩門邨 沙田區 交通 沙田

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光
11:30 2022/12/14
【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
17:20 2022/12/13
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀
16:47 2022/12/14
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀