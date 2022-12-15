【偽造帳目】涉偽造帳目騙佣金逾3700元　前女騎師江碧蕙准保釋明年2月再訊

▲ 前女騎師江碧蕙（戴帽者）涉偽造帳目准保釋候訊。(馮漢柱攝)

前女騎師江碧蕙於醫療公司擔任營運董事期間，涉偽造銷售紀錄和佣金收據，訛稱他人向公司轉介共13名客戶，以詐騙公司佣金3,770元。江早前被廉署落案起訴，被控3項偽造帳目罪，今（15日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應被告申請將案件押後至2023年2月9日再訊，以待被告索取文件及法律意見，被告准保釋候訊。

被告江碧蕙(46歲)，案發時為加心康智能醫療（亞洲）有限公司營運董事，現報稱導師，被控3項偽造帳目罪。

控罪指，江碧蕙於或約於2020年3月6日、4月1日及4月底某日，在香港不誠實地捏改為會計用途而製備的文件，即加心康智能醫療（亞洲）有限公司於同年2月至4月的銷售記錄和日期為同年3月6日、4月1日的代理佣金收據，在該批文件內作出在要項上是誤導、虛假或欺騙的記項，即看來是顯示蘇嘉玲於同年2月18日、3月9至24日、4月3至29日，向加心康轉介共13名客戶，而蘇分獲發240元、1,750元及1,780元代理佣金的記項。

被告暫時毋須答辯，代表律師申請將案件押後，以候被告索取文件及法律意見，另被告申請保釋獲批，裁判官將案押後至2023年2月9日再訊，被告准以現金1萬元保釋，其間不得直接或間接接觸控方證人。

▲ 前女騎師江碧蕙（戴帽者）涉偽造帳目准保釋候訊。(馮漢柱攝)

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記者：梁錦麟