【港區人大選舉】新一屆港區人大代表出爐 朱葉玉如、霍啟剛成票后、票王

▲ 第十四屆港區人大選舉12月15日舉行（趙居逸攝）

港區人大代表選舉今日舉行。1,400多名選舉會議成員中，有170多人因防疫要求等缺席，最終1,273人出席。今次選舉有42人競逐36席，經投票，民建聯主席李慧琼、立法會議員霍啟剛等36人當選，15位港區人大代表成功連任，其中，爭取連任的科大校長朱葉玉如以1,254票成為票后；霍啟剛則以1,248票成為票王。

36位當選者包括：

1.文穎怡，1174票，女，1973年6月生，香港廣西社團總會會長，香港島各界聯合會常務副理事長，東華三院庚子年主席。

2.朱立威，995票，男，1983年2月生，香港島各界聯合會常務副理事長兼秘書長，全港抗疫義工同盟港島義工團團長，民建聯執行委員會委員、南區支部主席。

*3.朱葉玉如，1254票，女，1955年7月生，香港科技大學校長，中國科學院院士，分子神經科學國家重點實驗室主任。

4.吳永嘉，1176票，男，1969年6月生，香港第七屆立法會議員，經民聯副主席，董吳謝林律師事務所合伙人。

*5.吳秋北，1212票，男，1970年2月生，香港第七屆立法會議員，香港行政會議成員，香港工聯會會長。

*6.李引泉，1204票，男，1955年4月生，招商局資本投資有限責任公司董事，香港中華總商會副會長，香港中國企業協會司庫。

7.李聖潑，1183票，男，1977年3月生，廣東省政協常委，香港工商總會會長，信義能源控股有限公司董事長。

#8.李慧琼，1243票，女，1974年3月生，香港第七屆立法會議員、內委會主席，民建聯主席。

*9.李應生，票993，男，1953年5月生，香港中華總商會永遠榮譽會長，香港中醫中藥界聯合總會會長，百成堂集團有限公司董事長。

10.沈豪傑，941票，男，1978年10月生，元朗區議會主席，新界鄉議局增選委員，沈黃律師事務所合伙人。

12.冼漢廸，1091票，男，1974年9月生，香港互聯網專業協會會長，中手遊科技集團聯合創始人，中華海外聯誼會理事。

14.林至穎，1063票，男，1979年12月生，中國石化（香港）有限公司供應鏈總監，廣東省政協委員，香港中國企業協會能源行業委員會特聘顧問。

*15.林順潮，1167票，男，1959年11月生，香港第七屆立法會議員，香港希瑪眼科醫療控股有限公司主席，亮睛工程慈善基金會主席。

*16.姚祖輝，1226票，男，1965年10月生，滬港經濟發展協會會長，香港中華總商會副會長，嶺南大學校董會主席。

*17.胡曉明，1132票，男，1954年2月生，菱電發展有限公司主席，香港中華總商會副會長，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長。

#19.凌友詩，1190票，女，1962年2月生，香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員，中國和平統一促進會香港總會常務副會長，全國婦聯執委。

20.孫偉勇，1054票，男，1972年4月生，中華海外聯誼會理事，中國宋慶齡基金會理事，香港普聯發展有限公司總裁。

21.徐莉，1167票，女，1956年8月生，九龍社團聯會理事長，港區婦聯代表聯誼會副會長，南海航空貨運（香港）有限公司董事長。

*22.馬逢國，1216票，男，1955年7月生，香港第七屆立法會議員，中國文聯香港會員總會會長，香港中華文化促進中心副主席。

23.梁美芬，1190票，女，1960年11月生，香港第七屆立法會議員，全國人大常委會香港基本法委員會委員，香港執業大律師。

24.陳帆，1206票，男，1958年2月生，香港特區政府前運輸及房屋局局長，前機電工程署署長，工程及醫療義務工作協會創會會長。

*25.陳勇，1238票，男，1969年9月生，香港第七屆立法會議員，新界社團聯會理事長，民建聯副主席。

#27.陳仲尼，1246票，男，1966年6月生，香港第七屆立法會議員，香港浙江省同鄉會聯合會會長，香港學術及職業資歷評審局主席。

28.陳振英，1237票，男，1961年11月生，香港第七屆立法會議員、財委會主席，中國銀行（香港）顧問，銀行業行業培訓諮詢委員會主席。

*29.陳振彬，1193票，男，1957年11月生，香港潮屬社團總會主席，香港青少年軍總會主席，寶的集團有限公司主席。

*30.陳曼琪，1213票，女，1969年2月生，香港第七屆立法會議員，港區婦聯代表聯誼會會長，香港中律協創會會長。

*31.陳曉峰，1204票，男，1973年12月生，亞非法協香港區域仲裁中心主任，自由黨副主席，翰宇國際律師事務所合伙人。

32.黃冰芬，935票，女，1982年12月生，香港再出發大聯盟總主任，香港福建社團總會常務會董，民建聯執行委員會委員。

#33.黃英豪，1178票，男，1963年2月生，香港第七屆立法會議員，中國法學會港區理事協會會長，黃乾亨黃英豪律師事務所首席合伙人。

34.黃錦良，1155男，1976年8月生，香港教育工作者聯會主席，香港特區政府教育統籌委員會委員，教聯會黃楚標學校校長。

35.楊德斌，1155票，男，1965年10月生，大灣區國際信息科技協會會長，數睿科技（國際）有限公司創始人及行政總裁，香港特區政府前資訊科技總監。

*36.雷添良，1117男，1954年11月生，香港證券及期貨事務監察委員會主席，香港特區政府教育統籌委員會主席，香港會計師公會前會長。

#37.樓家強，1195票，男，1975年5月生，香港基本法推介聯席會議副主席，香港青年聯會第二十八屆主席，屯門區撲滅罪行委員會主席。

*38.蔡毅，1217票，男，1960年7月生，香港島各界聯合會會長，福建社團聯會副主席，富通（香港）資本投資管理有限公司董事長。

#40.霍啟剛，1248票，男，1979年7月生，香港第七屆立法會議員，全國青聯副主席，霍英東集團副總裁。

*42.鄺美雲，1168票，女，1962年12月生，香港珠海社團總會會長，香港廣東社團總會常務副主席，香港義工聯盟常務副主席。

候選人沈慧林、林天行、范駿華、陳正欣、鄭國杰、謝愛紅落選。

*為現任港區人大代表

#為現任全國政協委員

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記者：趙居逸