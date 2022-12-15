【教師操守】教師專業操守指引出爐涉8大準則　共列32項教師不應做行為　

▲ 教育局今日公布《教師專業操守指引》，共列出8項教師專業守準則。（資料圖片）

教育局今日（15日）公布《教師專業操守指引》，共列出8項教師專業守準則，並就各項準則列舉例子，列出教師40項「應該」和32項「不應」做的行為，包括不應向學生傳遞或宣揚違法違規、違反社會秩序的訊息和言論，不應傳遞或轉發不雅、不真確或意識不良的訊息或資料。

政府於2021年施政報告提出由教育局制訂教師專業操守指引，指引今終出爐。教育局說，經審慎考慮香港教育體系的實際情況和現行法例，並參考教師專業發展相關文件，及不同國家和地區的教師專業標準，歸納出8項教師應有的專業及個人道德與操守，分別為：「專業信念」、「恪守法治」、「以身作則」、「廉潔公正」、「盡忠職守」、「關愛學生」、「尊重私隱」和「維護專業」。

指引就各項準則列舉例子說明教師「應該」和「不應」做的行為。其中於「恪守法治」一項，列明教師應尊重當局及學校的合法權力，自覺維護國家安全、社會秩序及公眾利益，共有7項「應該」做行為，如掌握國家歷史與發展的基本知識，正確理解《憲法》、《基本法》和 《香港國安法》及相關法例；在收到涉及違法違規或違反社會普遍接受的道德標準的資訊，或發現校園內有任何潛在違法違規時，應適當地向學校管理層、警方或有關部門舉報及處理。

4項「不應」做的事項，包括縱容校園內任何潛在違法違規的活動；向學生傳遞或宣揚違法違規、違反社會秩序的訊息和言論，直接或間接煽惑或促使學生進行違法違規、違反社會秩序的活動等。

於「以身作則」一項中，指引列明教師應謹慎運用及妥善管理社交網絡平台，並就個人在社交網絡平台上 發布及轉載的訊息負責；並不應傳遞或轉發不雅、不真確或意識不良的訊息或資料，或宣揚或表達仇恨及暴力，使用粗言穢語，作出詛咒、侮辱或謾罵的言行。

教育局說，指引列明的行為例子並非詳盡無遺，教師應以保護學生福祉、守護教育專業、維護國家安全和社會秩序為原則，按專業準則，考慮道德規範，判斷應 該做及不應做的行為。當局亦會適時檢視，更新行為準則說明。

教育局又說，教師應仔細閱讀指引，掌握其對專業及個人行為的要求。而學校管治機構可參考指引，訂定員工行為管理措施和專業發展計劃，局方亦會參考指引，檢視教師的註冊，並安排教師專業發展及培訓活動。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴