【萬千星輝頒獎典禮2022】龔嘉欣無緣爭視后超失落　入行14年搏盡為大台鞠躬盡瘁

▲ 龔嘉欣絕對是好努力的演員。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於下月8日舉行，昨日（12月14日）公布頒獎禮各獎項打入十強的名單。

「視帝」及「視后」十強名單亦出爐，當然有不少今年大熱人馬入選。

不過一直被視為「視后」大熱的龔嘉欣竟然十強不入，只憑一套《十八年後的終極告白2.0》入圍「最受歡迎電視女角色」。

【萬千星輝頒獎典禮2022】視帝視后10強名單出爐 《下流上車族》成最多提名封「劇王」

▲ 龔嘉欣竟然十強不入。

視后十強止步 自爆身體出現問題

在大會上嘉欣明顯表現失落：「其實我覺得每一個角色喺戲入面都好重要嘅，正如頭先我同事所講，冇提名唔等於冇實力嘅。」

她更有感而發並語帶哽咽重提拍《殺手》導致斷手指，舉起手指尾說：「好似拍《殺手》受嘅傷，到今日都睇緊物理治療，隻手指尾就係永遠咁斷咗。」

事後，嘉欣接受傳媒訪問時表示對視后出局不會失望，又形容攞獎「的確很難、很難。」更自爆現時身體出現多個傷患，透露除心臟問題外，近期頸部亦出現問題，連起床也困難，是拍《殺手》留下的舊患，現要接受物理治療。

不過隨後，她再表示公司最近有找她傾談新約，更開了很好的條件，會繼續努力做下去。

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為劇集演出毫不錫身

其實嘉欣入行14年是圈中出名的工作狂，為劇集演出毫不錫身，更留下多處舊患，她受訪時曾表示：「基本上我是不能放假的，每次一放假便會病，所以我注定辛苦勞碌命，持續上班我就不會生病，一上班便痊癒。」

在拍攝劇集《殺手》受傷導致大腿留有疤痕，至今傷口仍然非常明顯，又在此劇導致斷手指，至今仍要接受物理治療。

即使傷痕纍纍，惟嘉欣不怕辛苦傷痛，全因她自覺這是一個演員的本份：「我覺得這是工作，我份工就是一個演員，我從來不會say no的，基本上我覺得公司選我去演，監製這樣設計動作自有原因。我要尊重我的工作，發揮敬業與樂業精神。」

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由配角做到女一

嘉欣於2008年簽無綫，由配角做到女一，成為力捧花旦，一直走來並不容易，憑着其努力，終在《幕後玩家》一劇於《萬千星輝頒獎典禮2016》獲得「最佳女配角」獎，亦是其演藝路上首個的獎項。

隨後在《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《香港愛情故事》獲「最受歡迎電視女角色」兼憑《殺手》成「大馬視后」，實力進一步備受肯定，成為一線花旦之一。

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