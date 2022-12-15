【打擊騙案】一連三日破20宗各種騙案涉額逾千萬　警拘捕27人

油尖警區人員12月12日至14日展開代號「世爵」（CENTURYLORD）的行動，在全港多區拘捕十八名本地男子及九名本地女子，年齡介乎15至58歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。



調查顯示，被捕人與20宗騙案有關，主要透過多種不同的詐騙手法來騙取受害人款項，包括網上購物、求職、網上情緣、電話騙案及兌換人民幣騙案等，涉案金額共超過1000萬元。行動中，警員共檢獲2張銀行卡、5本銀行存摺及12部手提電話連電話卡。



警方呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位，應加倍小心，市民應先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。市民向對方提供手提電話、身份證明文件、銀行卡或個人密碼等資料時，必須加倍小心及提高警覺。



警方亦藉此提醒市民「唔租、唔借、唔賣」，切勿借出、租出或出售戶口（包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等）予他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪。

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責任編輯：余思嵐