  • 15°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 12:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊騙案】一連三日破20宗各種騙案涉額逾千萬　警拘捕27人

社會 11:41 2022/12/15

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

油尖警區人員12月12日至14日展開代號「世爵」（CENTURYLORD）的行動，在全港多區拘捕十八名本地男子及九名本地女子，年齡介乎15至58歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

調查顯示，被捕人與20宗騙案有關，主要透過多種不同的詐騙手法來騙取受害人款項，包括網上購物、求職、網上情緣、電話騙案及兌換人民幣騙案等，涉案金額共超過1000萬元。行動中，警員共檢獲2張銀行卡、5本銀行存摺及12部手提電話連電話卡。

警方呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位，應加倍小心，市民應先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。市民向對方提供手提電話、身份證明文件、銀行卡或個人密碼等資料時，必須加倍小心及提高警覺。

警方亦藉此提醒市民「唔租、唔借、唔賣」，切勿借出、租出或出售戶口（包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等）予他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

罪案 洗黑錢 人民幣 網上購物

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光
11:30 2022/12/14
【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
17:20 2022/12/13
【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀
16:47 2022/12/14
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀