【好想約你】炎明熹獲克勤教路保養身體　明年迎戰DSE：做好時間管理

▲ 炎明熹每天生活十分充實。

一年前參加《聲夢傳奇》摘冠的炎明熹（Gigi），懷著未知的心情加入樂壇，一年之後炎明熹已被TVB力捧為小天后，商演機會不斷，更被形容身價已幾級跳。這一年來唯一不變是她仍是一個中學生，17歲的她平日沒有表演，跟其他同學一樣要埋頭溫習，為明年的DSE作好準備。

炎明熹受力捧的程度，從唱片公司為她派歌的密度可見，由去年9月首支作品《真話的清高》起，至近日的《好想約你》，個人及合唱歌曲已超過10首，幾乎每個月都有新歌面世。

說到當中最難忘的歌曲，Gigi笑言有選擇困難症。「平時要我選吃甚麼都不容易，音樂上，亦很難講哪首最重要，首首都喜歡，因為各有風格，也是自己很想嘗試的，反而日後更希望能確立屬於自己的風格。」

▲ 炎明熹出道一年多，已成TVB力捧的小天后。（曾耀輝攝）

負評一笑置之

其中富節奏感，又有英文rap的《焰》，歌詞描寫一種堅強的處身態度，炎明熹歌迷都覺像為她度身訂造，卻是美麗的誤會。Gigi笑說：「其實我跟詞人不認識，對方亦說是由新聞中去觀察我，雖然我沒有歌詞所講的強勢，但我覺得寫得很好，呈現我的另一面，因為自己都想展示不同的新鮮感給觀眾，歌曲正好道出我的心聲。」

歌詞中提及面對壞事情時，應該一笑置之，出道一年多的炎明熹，不論正或負評都有過不少，年紀尚輕的她，已自有應對心得。「我對評論多數不在意，而且我很善忘，去喝杯水，或睡一覺就會忘記，就算很不開心也懂自我開解。」

Gigi稱開工時不會看手機，但現在回家後都會看看網民留言。「因為都想看看一些善意的批評，譬如會有人說我某些音唱得不好，自己就可以作出改善，這樣才能進步。」

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為身體要多吃飯

早前，炎明熹為港樂演出音樂會期期，確診新冠肺炎，無奈要取消之後的一場演出。

既要顧及讀書及唱歌，她現時亦要多加注意身體。「對於健康，雖然順其自然的態度，但也想多增強扺抗力，因為自己經常有小毛病，如肚痛、咳，會令家人或Fans們擔心，有些比我年長的歌迷會叫我做『阿囡』，把我看作真正的女兒，我有病他們會好緊張，會叫我多喝水、穿夠衫，所以我都要保養身體，希望他們可以放心地享受我的演出。」

她指去年參加《聲夢傳奇》時會刻意減肥，只吃蔬菜類食物，不沾米飯，現在知道這對身體不好。「李克勤先生曾教我，唱歌歌一定要食白飯，才會有氣力，我的唱歌老師也認同，她驗證過，無論是吃粉麵粥等，都不及白飯般實在，所以現在我唱歌前都一定會吃飯，不過有時日間吃過，晚上就不敢再吃，而且知道要唱歌的話，之前一星期都會盡量不吃煎炸辣的食物。」

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對考試盼有信心

炎明熹現時每星期如常上學，但到周六日就有連串表演及宣傳活動，如何做好時間管理，是她最大的挑戰。Gigi稱暫時還能應付：「因為自己或公司都已安排好一個時間表，令我可以兼顧唱歌和返學。在學校我盡量會跟貼課程，假日時有工作配合到便做，現在功課進度尚好，因為就快考DSE，上堂主要都是溫習為主。」

然而，她亦坦言對考試有少少驚。「現時沒有對哪一個科目特別有心，但自己格言是順其自然，亦有對自己有信心，否則就會被打沉。」

外間指TVB小天后炎明熹身價急升，小妮子坦言對賺多少錢沒有概念，都是交由公司及家人安排，而她亦自小學習要有儲錢的觀念。「因為家人教我有錢不要亂使，故小時候每有餘錢便儲落錢箱，他們都笑我是『婆仔』。平時我沒有地方用錢，只會買文具或吃飯，未有想過賺到錢會怎用，或者將來可幫助有需要的人。」

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今年亮相音樂節目《聲生不息》，能跟多位資深歌手同台演出，炎明熹覺更有得著。「好像Uncle Lam（林子祥）和莎莉姐姐（葉蒨文）一上台，其實力已令我感震撼，亦感受到他們對表演的執著和熱誠。自己是不擅表達的人，有時怕麻煩人，不敢提出意見，但看到前輩在演出前會講出想法，這令我明白，不能經常收埋自己，要清楚講出想法，別人才會明白你的要求，否則作品出來不是所預期的水準，自己和觀眾也會不開心。」

在人生這條路上，炎明熹才是剛剛起步，自言還要許多事情要好好學習。

化粧：Stephen Lau @StephenMakeup

髮型：Zap Tang @ Toni & Guy

服裝：Self Portrait

珠寶：ZNS

鞋： Both

造型：Peli Lam

場地：PHENOMENON WINE·DINE (The ONE）

記者：區家歷