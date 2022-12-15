【消委會】5款兔糧營養素含量未達歐盟指引　美國「OXBOW」表現最好獲評四星半

▲ 5款兔糧營養素含量未達歐盟指引，美國「OXBOW」表現最好獲評四星半。（iStock圖片）

消委會檢測12款供成年兔子食用的乾糧產品，發現全部樣本都存在不同的營養問題，未能完全符合歐洲寵物食品的相關指引建議，如果長期作為主食餵飼，有機會損害兔子的健康。

近年有海外研究指出，兔乾糧產品存在不少問題，例如維他命D、鈣、磷、鎂含量過高，鈣磷比例欠理想等，若兔子長期食用，不但有損健康，更有致命風險。因此，消委會檢測了12款供成年兔子食用的乾糧產品，測試發現，8款主食糧樣本中，5款分別是「OXBOW」Garden Select和「bunny NATURE」、「VETAFARM」和「祖莉」、「VERSELE LAGA」檢出至少1種營養素，即粗蛋白質、粗纖維、粗脂肪或澱粉質，含量偏低或過高的情況，當中澳洲「VETAFARM」樣本有3種主要營養素含量未能符合歐盟指引，檢出的粗纖維量低於相關建議，但粗脂肪和澱粉質含量則較相關建議為高。

有兩款樣本有兩種營養素含量未能符合相關建議，其中「祖莉」檢出的粗纖維量偏低，但澱粉質含量卻較高，另「bunny NATURE」檢出的粗蛋白質和粗脂肪含量只有11.1%及2%，同時稍低於歐洲指引的建議，分別是12%及2.5%，情況有待改善。

10款維他命D3含量過低或過高 或影響兔子生長

另外，有10款產品的維他命D3含量不符有關指引，包括過低或過高，其中兩款主食糧「WOOLY」及「americanpet」檢測出的維他命D3含量不足，「MOMI」樣本甚至沒有檢出維他命D3。消委會表示，若攝入維他命不足，或會影響兔子牙齒、骨骼和肌肉問題，甚至影響免疫系統功能。

測試同時發現，有8款產品鈣磷比例不合格，7款產品鈉含量較低。其中主食糧「VERSELE GALA Nature CUNI」及「VETAFARM」超過指引標準，另外6款則顯示不足，包括「WOOLY」、「americanpet」、「MOMI」、「Mazuri Timothy-based Rabbit Diet」、「OXBOW essentials」、「KAYTEE」。若兔子膳食鈣磷比例失衡，將增加兔子出現牙齒疾病的機會。

而7款鈉含量偏低的產品，包括5款主食兔糧鈉含量bunny NATURE、americanpet、VERSELE GALA Nature CUNI、MOMI和祖莉，另外2款副食糧則是KAYTEE及SMALL PET SELECT，攝取鈉不足恐減慢兔子生長。

消委會提醒，選購兔糧時應避免選用含有粟米、豌豆、穀物和種子的混合乾糧或飼料；兔子的膳食應以大量牧草／乾草為主，並配合適當分量不同類種的新鮮蔬菜、適量的兔糧，以及經常備有清潔的食水。

美國「OXBOW」評分最高達四星半

據消委會總評分，主食糧中以來自美國的「OXBOW」評分最高，達四星半，其每100克售價約$8，在測試中屬中價產品，總評卻最高；副食糧則以「Mazuri Timothy-based Rabbit Diet」評分最高，為四星。

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責任編輯：陳麗娜