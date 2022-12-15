【不離不棄】33歲丈夫生意失敗輸光1800萬身家瞓街 妻不離不棄天寒地凍陪伴捱苦

▲ 33歲男子輸掉1800萬身家，但妻子仍對他不離不棄陪伴瞓街。

有福同享，有難同當 ！內地浙江一對夫妻，丈夫因生意失敗輸光1500萬人民幣（約1800萬港元.下同）身家而淪落街頭，但妻子沒有大難臨頭各自飛，更陪伴丈夫在天寒地凍中瞓街，儘管兩人窮困潦倒，但夫妻倆仍互相扶持，並未拋棄對方，讓丈夫感動不已，「在自己最迷茫和無助的時候，還有妻子陪伴。」

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綜合內媒報道，12月10日，浙江街頭一對流浪街頭的年輕夫婦被路人拍攝，並上載到互聯網，從拍攝的畫面中看到，丈夫淩亂短髮，外面穿著破舊的軍綠色軍褸，裡面一套黑色的衣服和褲子，而妻子頭上遮蓋著被單，全身上下套著湖水藍色的睡衣，並騎著丈夫的肩膀，隨著丈夫快速的旋轉，妻子頭上的被單也上下浮動，同時妻子也快樂地叫喊。

據報道指，33歲的丈夫，是某地有名的商人，之前一直奮鬥，可算是一名社會精英。而妻子卻是一名家庭主婦，每天照顧丈夫的起居飲食。

早前，該男子的生意出現問題，結果輸光了約1800萬(1500萬人民幣)的身家，富貴生活頓時逆轉，妻子過去的奢華生活一去不返，夫妻倆只能淪落街頭流浪，在寒冷街頭路宿。



該男子未有因生意失敗而失去信心，更有東山再起的決心。不過當他看到妻子默默無聞的陪著，便忍不住開始低下頭，感覺對不起妻子。但妻子並沒有放棄丈夫，她堅信丈夫能夠重新崛起，2人的生活雖然不似從前，但依然幸福。

33歲折騰了一切，唯獨妻子在自己最迷茫和無助的時候，還有妻子陪伴。

男子說著，不禁淚流滿面，雖然男子流落街頭，但仍有妻子不離不棄的相伴，夫妻依舊互相扶持生活，有錢都買不到，輸光身家卻看清妻子，他才是婚姻中的勝利者。

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責任編輯︰王明芳