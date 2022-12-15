【消委會】8款不含禁用致癌物凝膠指甲油　$88 BEHOLD獲5星評級性價比高

▲ 消委會測試，8款不含禁用致癌物凝膠指甲油。

很多女士都喜愛美甲，不少人更會購買工具在家gel甲。消委會測試市面上25款水溶性樹脂指甲油產品，發現當中近7成樣本檢出最少1種歐盟禁用的致癌物。TOPick整理8款不含禁用物質的指甲油，供消費者參考。

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25款凝膠指甲油樣本售價每瓶由$88至$238不等，價格相差近2倍。有8款樣本沒有檢出歐盟禁用物質，其中5款樣本更獲得最高的5點評分，包括2款售價最高及1款售價最低的樣本，反映產品質素未必跟價格成正比。

8款不含歐盟禁用的致癌物的Gel甲油：

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Gel甲小貼士

使用美甲產品前，應先詳細閱讀產品包裝和說明書上標示的使用方式，並按指示進行。

如果消費者曾在美甲時身體出現過敏反應，應加倍小心，特別留意產品包裝上的成分表，避免使用含較多不同致敏物質的產品。

消費者應留意指甲的健康狀況。若指甲受感染例如灰甲，而仍然堅持進行gel甲，或會令細菌被困，造成惡性循環，令灰甲難以復原。

進行hard gel時需要打磨指甲表面，若指甲太脆或太薄都不適合進行。

應選擇信譽良好的美甲店，如衞生程度高、會採用較優質的美甲產品等。

消費者可考慮購買自己的一套美甲用品予美甲店使用，可大大減少因修甲時共用工具而令指甲感染真菌和灰甲的風險。

由於指甲油中含不少有害的揮發性物質，消費者在進行美甲時，要盡量加強室內的空氣流通，以減少吸入研磨的粉塵及有機溶劑的風險。

Gel甲所含的化學物質，有機會刺激指甲邊，甚至導致發炎或腫脹，處理不當者更可能引發甲溝位發炎，出現紅、腫、痛症狀，更甚會引致指甲脫落。如遇到以上情況，應快找家庭醫生或皮膚科醫生治理。

完成gel甲後，手部通常留有化學物質和粉塵，應立即洗乾淨雙手，以減少皮膚吸入這些有害物質的風險。

長時間進行gel甲，有機會為指甲帶來長遠健康問題，建議消費者每隔2至3個月，便停止gel甲一段時間，讓指甲休息，同時保養指甲的健康。

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責任編輯：沈佩珊