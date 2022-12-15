【最強伴娘】伴娘穿露肩裙搶鏡過新娘　完美身材賓客驚呼

▲ 職業健美運動員佳佳在朋友婚宴擔任伴娘。

新娘在結婚當天被「搶FO」，正常也不會開心。最近內地有一個婚宴視頻登上熱搜，因為婚禮的伴娘「突出的外表」引起不少人的注意，就連賓客也紛紛找她合照，猶如小明星般。新娘風頭被搶但沒有生氣，還開心和伴娘擺起POSE合照，不過卻令到伴郎大呼，「壓力山大！」

綜合內地媒體報道，該場婚宴在浙江湖州舉行，當晚穿著低胸露肩裙的伴娘佳佳成為全場的焦點。佳佳並不是擁驚艷美貌或是什麼逆天大長腿，而是她憑著一身「金鐘國級」的強勁肌肉震撼眾人，惹到不少朋友開玩笑地問

你們請的伴娘怎麼比新郎和伴郎還要大？

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一襲長裙完全藏不住佳佳魁梧的身材，一張拍到她背影的照片中可見她的斜方肌非常闊厚，手臂上的三角肌橫向壯大，整體構成一個令不少健身男士羨慕的倒三角身形。事後網友起底佳佳的背景，原來她健身至今快有3年了。努力不懈的她現在更是一名職業健美運動員，常常參加健美比賽，也有在教授學生。

佳佳笑說婚禮當晚新郎那邊有一些親友更找她合照，雖然令她感到驚訝又很害羞，但同時她也很歡欣，

有一種自己非常喜歡的一個小眾審美，被大家接受了的那種感覺。

佳佳更表示現在社會的健身意識提高了，所以越來越多女生開始接觸力量訓練，並不再變得稀奇。

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此視頻引起熱議，有欣賞佳佳的網友稱呼她為「金剛芭比」，除了欣賞她體態很美外，更笑說有不少好處，「好傢伙，有她擋門，伴郎沒有一個能進去」﹑「如果有低俗婚鬧，伴娘一拳就可以把人放倒」；但也有不少網友不認同這種美的定義，「還是覺得勻稱有胸有腰有臀有馬甲線大長腿的才是完美身材」﹑「真難看，女人如水最好看」。

對於引發了審美爭議，佳佳堅定的表示

健美真的太小眾了，我有很明確的目標和規劃，我會堅持做自己，去國際舞台上和外國人比一比，謝謝大家願意欣賞我這款“另類”的女生。

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責任編輯︰陳珈希