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【打工仔悲歌】工作3年日日OT致偏頭痛　睇醫生惹上司不滿兼奚落

健康 14:27 2022/12/15

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工作3年日日OT致偏頭痛，睇醫生惹上司不滿兼奚落。

香港人工時長壓力大，小心病魔隨時找上門。有網民早前便於網上討論區分享指，眼見有朋友返工3年，壓力大之餘，工時亦十分長，曾試過留守公司至凌晨3時，翌日又「9點準時返到公司」，最終令身體出現狀況，如長期偏頭痛，更會痛到嘔。看見友人如斯田地，令該名網民直言「返工返到咁值得咩？」。

最新影片:

該名網民於香港討論區以「返工返到咁值得咩？」為題發文，指其朋友曾向自己大吐苦水指入職近3年，首年已經日日OT，「最誇張成team人冇野做都係公司留到3點先走 第二日9點準時返到公司」、「冇得claim的士錢」，有公司同事因此選擇留宿公司，形容友人由入職到現在經常感到「唔舒服」，但卻不聽勸告「叫佢去睇醫生又話好少事」。

直到近日，友人情況更出現惡化，壓力太大而導致每日亦會偏頭痛，又話會痛到想嘔；另一方面，公司卻毫不體諒，當友人「睇完醫生同公司講佢想準時收工」，得到回應卻是「比佢上司串佢」、「少少事就話唔舒服要請假/準時收工」。網民又指醫生已道出友人是壓力太大所以致頭痛，坦言友人「唔夠瞓又冇點放過假，唔大壓力就有鬼啦」，並指「知道朋友好熱愛佢份工，但係佢咁搞法真係有啲驚佢會猝死」。

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責任編輯：羅嘉欣

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