【照顧者悲歌】66歲婦不堪照護壓力　放火燒死中風夫及腦麻子

▲ 66歲婦人不堪照護壓力，放火燒死中風夫及腦麻子。

照顧者壓力辛酸，旁人未必容易理解。日本千葉縣一名66歲婦人，因不堪照護壓力，去年在家中縱火，導致患有腦梗塞的丈夫當場燒死，而患有腦性麻痺的兒子也因一氧化碳中毒身亡。案件在周一（12日）首次正式開庭。

最新影片：

綜合日本媒體報道，案發在2021年11月17日上午約6時半，66歲女事主大橋年子在家中1樓潑灑燈油後縱火，導致在1樓睡覺的丈夫被燒死，而在2樓睡覺的兒子亦因吸入濃煙，導致一氧化碳中毒身亡。

大橋年子與67歲丈夫大橋芳男，以及32歲兒子大橋芳人，共住在千葉縣旭市2層樓木造建築的住宅。一家人原本感情融洽，然而自丈夫多年前因中風倒下後長期臥床，家中頓失依靠，而未幾兒子亦因腦麻不良於行。

大橋年子身體亦欠佳，無法長期站立，但她仍獨力照護丈夫及兒子，惟她日常外出購物都需要乘車。

案發當日，鄰居驚聞尖叫聲後紛紛外出查看。在得知大橋家起火後，大橋年子被發現滿臉污垢、襪上沾有疑似燈油液體，神情呆滯稱：「兒子還在裡面！」

而大橋年子被捕後直承縱火，但否認蓄意謀殺兒子，她隨後被控以縱火殺人罪。近日案件正式開庭，檢方指大橋年子由於收入與照護壓力，曾向丈夫提出同歸於盡，惟丈夫拒絕，並表示「這樣兒子也活不下去」。至於辯護律師則表示，大橋年子的丈夫明確同意被妻子殺害，因此屬同意殺人罪。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣