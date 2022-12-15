【藝術專訪】兌現戲言60歲後賣畫養妻　李純恩：此生只想做二世祖

▲ 李純恩說，自己曾經對老婆講笑說，等他60歲賣畫養她，戲言兌現了。

今時今日有許多貓奴狗奴，但社會上仍然有不少虐貓虐狗的事件出現。本身也養有一隻貴婦狗的專欄作家李純恩，7年前由畫自己的家犬開始，再延伸至鸚鵡、黑白貓、老虎，而今次在潔思園畫廊舉辦的畫展《花容得色》，更為動物抱不平，反轉馬戲團傳統，讓動物發施號令。

說來幸運，生活在香港，相信沒有多少人沒有在學校學過繪畫，又或者參加興趣班，但在內地出生，經歷文革的李純恩，縱使小時候喜歡畫畫，卻沒有機會去延續追夢，直至7年前，無心插柳，被家犬一個回眸動作所觸動，便拿起畫筆來。

「有一年除夕幫隻狗影了一張相，覺得有趣，碰巧當時相展要寫字，有墨有紙有毛筆，便畫了一張畫。」李純恩就這樣開始畫起水墨畫。「本來想看看畫家朋友是如何畫，但原來他們是不喜歡讓人看自己畫畫，於是便用常識去摸索，水墨畫應該是由淺到深，由淡到濃，就這樣畫下畫下便到現在。」

▲ 李純恩作畫，就是由這幅畫自己的貴婦狗開始。（圖片：被訪者提供）

愛馬蒂斯的重彩

最初只要有空，他都會每天在飯桌上開壇畫畫，一畫便是幾小時直至開飯，有時靈感到，甚至通宵達旦。「學習階段會翻看張大千、李可染、傅抱石的畫，一個個試畫，但不是臨摹，而是想畫他們的風格。如吳冠中的色彩、線條；林風眠怎樣在黑暗中仍然有光走出來啊！」

▲ 李純恩說小時候讀書要寫階書，自覺寫得不錯，但卻沒有紅圈讚賞，於是便臨摹毛主席的草書，老師也無他辦法。後來抄寫大字報，工多藝熟，練就一手好的毛筆字。（圖片：黃建輝攝）

不論中西，達利、莫內、雷諾瓦的畫，李純恩也會欣賞。「有人見到我畫魚，覺得似常玉，我說馬蒂斯才對。我喜歡Matisse及丁雄泉的色彩。」但論到對李純恩影響最深，首推黃永玉。

「黃永玉的幽默感對我啟發很大，而他今年98歲，打算2024年100歲開畫展，要全部是新畫，一張舊畫也沒有。」據他的兒子黃黑蠻所說，身處北京的黃永玉近年體力不佳，日畫4小時也覺得累。「不要說黃永玉，我畫幾個鐘都覺得攰啦！」

從黃永玉的幽默得到啟發

或許李純恩真的承襲了黃永玉的幽默，在今次他展覽的14幅畫中，背後不乏有趣的心思。如《玩具店的記憶》一畫，雖然對昔日物質的匱乏有點感慨，許多時候求之不得，不求就蜂擁而來，但當中除了哀愁，卻也有玩意。「我小時候最不喜歡計數，但偏偏日日也要計數，所以我在畫中，加了許多數學題，但答案是錯的，只有一條是對的，大家可以找找，這樣幾好玩！」

▲ 李純恩屬猴，老婆屬豬，這幅第一次畫展時展出的《諸侯的幸福生活》非常有趣，還在上海未經授權下，被新人拿來作婚禮場地的布景板。（圖片：被訪者提供）

另外，就是今次展出的3張馬戲團畫作，主角全部都是動物。「我喜歡動物，但不喜歡馬戲團，覺得被訓練的動物好慘，所以我反傳統，跳火圈不是動物，是人是小丑，而指揮是老虎、馬餾拿著皮鞭；甚至在觀眾席的，都是動物而不是人。」

早年繪畫的《吿別國泰波音747》，雖然是展現香港人的集體回憶，對747的依依不捨，但置身於雲海與樓宇之間的飛機，卻「移植」了李純恩的頭，彷彿神仙與飛機同飛去。

畫畫你就是上帝

早年沉迷於攝影，今天拿起畫筆的李純恩，覺得「影相是半個上帝，因為還要天時地利、等光影的配合，但畫畫就是全個上帝，可以人在天上飛，夢境也可以畫出來。」於是最初畫畫，便經常見到一個穿紅衣的老伯在天上飛、看風景，又或者與狗在一起，那便是李純恩自己。

其實，李純恩從來沒有想過自己做畫家，這一世人只想做二世祖，畫畫是無心插柳。「不過，我曾經對老婆講笑說，等我60歲賣畫養你。」畫了幾百幅畫，也賣出了百幾幅，除了香港，上海、新加坡、日本也有買家，雖然不及寫專欄的穩定，但總算也有收入。

問他攝影及繪畫，哪樣較喜歡？李純恩說：「兩樣都喜歡，我之前去了南極影企鵝，現在最想去北極影北極熊。」可能之後，會多了北極熊在他畫中出現。

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李純恩《花容得色》展覽

日期：12月15-23日

時間：10am-6pm

地址：中環皇后大道中208號地下A舖潔思園畫廊

記者：何小雲