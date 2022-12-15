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【學校意外】8歲女童玩耍跌倒鉛筆插胸險死　斷半截留體內離心臟不到0.5cm

兒童健康 12:40 2022/12/15

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浙江溫州一名8歲女童玩耍時跌倒，被手持的鉛筆直插胸腔險死。

小朋友玩耍要小心！內地浙江溫州一名8歲女童，在學校玩耍時不慎跌倒，手上的鉛筆直插入胸腔，半截斷在體內，校方即時報警將女童送院。醫生發現，女童體內的鉛筆離心臟不到0.5cm，筆尖更靠近肝臟和大血管，情況危急。

最新影片推介︰

據內地《白鹿視頻》報道，浙江溫州一名8歲女童小倩（化名），在學校下課玩耍時不小心跌倒，當時她手持一支鉛筆，意外直插入右胸腔，更半截斷開留在體內，校方見狀即時報警，將女童送院。

筆尖靠近肝臟大血管

經醫生檢查後，發現斷剩0.7cm長的鉛筆卡在女童的胸腔和腹腔連接處，距離心臟不到0.5cm，筆尖還非常靠近她的肝臟和大血管，不幸中的大幸，身體其他部位沒有受損。醫生經手術為她取出鉛筆後，修補她破損的橫膈肌，目前女童的康復進度良好。

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事件引起網民議論，網民紛紛留言稱有驚無險，並祝福女童早日康復，「就差一點點啊」、「不幸中的萬幸」，網民並提醒家長留意小朋友，「玩耍時不要帶什麼尖銳的東西」。

切勿擅自取出體內物件

2017年，廣東省也有一名5歲男童在家玩耍時不小心跌倒，被一支鉛筆直插心臟表面的血管，經搶救後撿回一命。當時醫生表示，幸好男童家長事發後沒有自行將鉛筆拔出，否則孩子會當場斃命。醫生提醒家長們，一定要把家中的鉛筆、剪刀等用品放好，一旦出意外，也不要擅自取出孩子體內的物件。

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責任編輯︰王明芳

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