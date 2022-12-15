【環境衛生】慳家奶奶怪規定　馬桶集齊「3大1小」才沖廁新抱崩潰

▲ 節儉奶奶集「3小1大」始允沖廁，媳婦崩潰求助莣熱議。

節儉乃是美德，但也應適可而止。一名網民於網上發帖，指同事的奶奶因節儉，而要求家中的馬桶必須集滿「3小1大」才可以沖廁。發文者對同事的「家規」百思不得其解，於是在網上分享，隨即引起其他網民熱烈討論。

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綜合台媒報道，一名網民於Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」上發文指，他們的一眾同事在討論衛生問題時，一名女同事分享她家中的奇葩「家規」指，

節儉的婆婆（奶奶）規定了家中的馬桶要集滿「3小1大」才能沖水。

同事們亦對「3小1大」存疑，女同事更續解釋指「3小1大指的是3次小便，1次大便」。怪異的規定令同事們嚇了一跳，對女同事家中的衛生問題感憂慮。更直指，

嚇「死」人，依這情況打開馬桶蓋時，會有些蚊蟲從馬桶裡面飛出來吧！

帖文引來大量網民熱烈討論，紛紛對奶奶的規定提出質疑，更有網民分享相同的經歷：

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責任編輯：羅嘉欣