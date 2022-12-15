  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 16:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環境衛生】慳家奶奶怪規定　馬桶集齊「3大1小」才沖廁新抱崩潰

健康 16:21 2022/12/15

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

節儉奶奶集「3小1大」始允沖廁，媳婦崩潰求助莣熱議。

節儉乃是美德，但也應適可而止。一名網民於網上發帖，指同事的奶奶因節儉，而要求家中的馬桶必須集滿「3小1大」才可以沖廁。發文者對同事的「家規」百思不得其解，於是在網上分享，隨即引起其他網民熱烈討論。

最新影片

綜合台媒報道，一名網民於Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」上發文指，他們的一眾同事在討論衛生問題時，一名女同事分享她家中的奇葩「家規」指，

節儉的婆婆（奶奶）規定了家中的馬桶要集滿「3小1大」才能沖水。

同事們亦對「3小1大」存疑，女同事更續解釋指「3小1大指的是3次小便，1次大便」。怪異的規定令同事們嚇了一跳，對女同事家中的衛生問題感憂慮。更直指，

嚇「死」人，依這情況打開馬桶蓋時，會有些蚊蟲從馬桶裡面飛出來吧！

帖文引來大量網民熱烈討論，紛紛對奶奶的規定提出質疑，更有網民分享相同的經歷：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【細菌傳播】沖水不蓋上馬桶蓋 美國最新研究揭微粒可噴到成人臉部
13:39 2022/12/12
【細菌傳播】沖水不蓋上馬桶蓋 美國最新研究揭微粒可噴到成人臉部
【膀胱炎】女星不愛飲水半夜如廁20次　驚見馬桶全是血揭患膀胱炎
13:17 2022/12/01
【膀胱炎】女星不愛飲水半夜如廁20次　驚見馬桶全是血揭患膀胱炎
【世界廁所日】上廁所機不離手成糞便細菌溫床 研究：手機含菌量比馬桶高400倍
17:00 2022/11/19
【世界廁所日】上廁所機不離手成糞便細菌溫床 研究：手機含菌量比馬桶高400倍

你可能感興趣

【細菌傳播】沖水不蓋上馬桶蓋 美國最新研究揭微粒可噴到成人臉部
13:39 2022/12/12
【細菌傳播】沖水不蓋上馬桶蓋 美國最新研究揭微粒可噴到成人臉部
【膀胱炎】女星不愛飲水半夜如廁20次　驚見馬桶全是血揭患膀胱炎
13:17 2022/12/01
【膀胱炎】女星不愛飲水半夜如廁20次　驚見馬桶全是血揭患膀胱炎
【世界廁所日】上廁所機不離手成糞便細菌溫床 研究：手機含菌量比馬桶高400倍
17:00 2022/11/19
【世界廁所日】上廁所機不離手成糞便細菌溫床 研究：手機含菌量比馬桶高400倍
健康問題 環境衞生 網絡熱話 台灣

最高瀏覽

【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光
11:30 2022/12/14
【氣派豪宅】呂麗君+長女劉秀盈在家練舞　大劉千金藝術天份高為港爭光
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀
16:47 2022/12/14
【千里尋親】熱心網民助尋父終有眉目　失婚裕美曾患抑鬱自殘曾陷不倫戀
驚爆綾瀨遙佐藤健結婚？　男女雙方未否認事件傳經理人已開綠燈
19:48 2022/12/14
驚爆綾瀨遙佐藤健結婚？　男女雙方未否認事件傳經理人已開綠燈