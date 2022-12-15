【消委會】信用卡回贈比率最多差逾26倍　「富邦銀行」2款卡最高達6%

▲ 信用卡回贈比率最多差逾26倍，「富邦銀行」2款卡最高達6%。（iStock圖片）

用信用卡越見普及，不少市民都透過信用卡簽帳，不但不用擕帶現金，更可儲分或現金回贈「賺到盡」。消費者委員會進行的市場調查發現，不同簽帳獎賞現金回贈計劃的「合資格簽帳」、兌換率、最低簽帳要求、最高兌換上限等各項細節均有不同。現金回贈比率更可相差逾26倍。消委會建議消費者可根據個人消費喜好及習慣，選擇合適的信用卡簽帳計劃，同時審慎理財，切勿盲目追求簽帳獎賞而過度消費。

消委會於今年10月至11月期間，向20間發卡機構查詢，有關信用卡簽帳獎賞現金回贈計劃的資料，及檢視1間銀行的相關網頁，調查發卡機構自營的個人信用卡的恆常簽帳獎賞現金回贈計劃，以及於8月至10月期間有效、推廣期限1個月或以上的限時簽帳獎賞現金回贈計劃，以瞭解其計算方法和相關條款及限制。

是次調查的21間發卡機構中，「富邦銀行」白金卡及Titanium卡回贈比率最高可達6%，較最低的「中國建設銀行」eye信用卡及tiramisu 信用卡回贈比率0.22%，相差逾26倍，而一般回贈比率則介乎0.4%至0.5%。回贈方式包括將現金回贈直接存入持卡人的信用卡帳戶、自動扣減當月或下期月結單結欠，或把現金回贈直接存入持卡人於同一機構的存款戶口內滾存，該等回贈方式可省卻兌換申請，亦毋須擔心獎賞會逾期無效。

亦有計劃是要求持卡人累積獎賞達一定數目後，透過獎賞計劃兌換現金回贈，亦可選擇兌換其他禮品、商店禮券或服務等。但持卡人需留意獎賞有效期限，以免獎賞逾期作廢。

▲ （消委會提供）

同類別消費兌換率可相差逾11倍

消委會換算了各計劃下兌換$1現金回贈所需的平均港幣簽帳金額，發現即使是同一類消費，兌換率可相差甚遠。恆常計劃中，如以餐飲或食肆類簽帳兌換$1現金回贈，平均所需簽帳金額由最低$33.33至最高$225，相差接近6倍；而在限時計劃中，該類別兌換$1現金回贈平均所需簽帳金額由最低$8.33至最高$100，相差11倍。若以網上簽帳比較，恆常計劃兌換$1現金回贈平均所需簽帳金額由最低$31.25至最高為$250。

值得留意的是，最少有3間發卡機構，分別是，表明網上簽帳需以外幣結算才算是「合資格簽帳」。

部分發卡機構另有就海外簽帳提供更高的獎賞比例，較一般本地簽帳所得的獎賞比例高1至2倍，甚或更多。以其中1間發卡機構的信用卡為例，如以任何合資格港幣簽帳兌換$1現金回贈，平均簽帳需要$250，海外簽帳則平均只需$83.33。

消委會提醒，海外簽帳的現金回贈比率看似優惠，但消費者切勿忽略外幣簽帳大多牽涉手續費及兌換率問題，打算在海外刷卡簽帳的消費者，應先向相關發卡機構了解清楚，以免賺取了額外獎賞，卻要付上高昂的手續費，得不償失。

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責任編輯：陳麗娜