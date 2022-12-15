【生活智慧】醫生教暖包放一部位全身都暖　用完放衣櫃鞋櫃除臭防潮

▲ 暖包放腰最保暖，用完更可以當除臭防潮劑。

近日天氣寒冷，天文台預告天氣進一步轉冷，周日及下周一最低僅9度。大家紛紛穿上厚褸、戴頸巾，更會出動暖包暖貼！原來用暖包大有學問，想發揮暖包的保暖最大功效，醫生教路放暖包的位置很重要，另外暖包用完不要即棄，可以變成家居生活小法寶！

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用手搓揉暖包不是最保暖

暖包的基本材料包括鐵粉、鹽、水和石，原理是鐵氧化過程會放熱，鹽和水作為催化劑可加速鐵粉發熱，石就可吸熱，再慢慢將熱力釋放出來。日本醫學博士福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書提及，近9成網民愛將暖包放口袋、用手搓揉，但其實都是錯誤，以上只是浪費暖包的熱能。

如果身上只用一個暖包，可放一個部位達致全身都暖，而該位置就是腰側。福田醫生指出，人體中有多個穴位可令全身保暖，而腰部周邊聚集了肝腎等血液量多的器官，所以只要腰部一暖和，就能解除大腦緊張狀態，促進血液循環，全身及四肢也會開始感暖和。

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可放腰腹背頸

腰部之外，福田醫生另推介放暖包暖貼的3個位置，包括腹部，即肚臍下方，有助消除腹痛、腹瀉及經痛，但要留意此部分位置皮膚較薄且敏感，要小心暖包過熱導致燙傷。另外背部，暖包貼在背部肩胛骨中間，可紓緩肩膀痠痛或頭痛等症狀。最後大家可考慮放暖貼在後頸，即頸部後下方位置，有效紓緩頸痛、肩痠痛及頭痛。

不過使用暖貼時要小心，長時間接觸可能造成慢性燒傷，應避免暖貼直接接觸皮膚，不要在睡覺時使用。年幼小朋友不宜使用，因為他們如使用時感不適或未能向家長表達，甚至將暖包當玩具玩或誤食之。在兒童使用期間，家長要好好看顧及協助放在適當的位置，應避免長時間讓皮膚接觸暖包致低溫燙傷。

用完放衣櫃鞋櫃除臭防潮

另一方面，由於暖包未能回收，用完即棄不環保，其實它可以化身家居用品，台灣的環保署曾在官網發文教路，暖包中含有消臭防潮的活性碳，而鐵粉、蛭石等成分亦有防潮效果，用完不再發熱的暖包可放在衣櫃、鞋櫃使用，可將它直接塞入鞋裡面除臭，亦可放將暖包封口剪開裝入小盤放入鞋櫃，除臭效果一般可維持數天，之後可丟棄。

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責任編輯︰王明芳